Beffa nei primi minuti di Cavese Catania per i siciliani, che dopo una decina di minuti trovano una rete il vantaggio di 1-0 grazie a Lunetta. Dopo qualche secondo l’arbitro però fischia, a rivedere le immagini infatti abbiamo il piede dell’attaccante oltre la linea dell’offside. Ciò rimette tutto in discussione, almeno per i primi giri di orologio.

Non termina bene il primo tempo per i siciliani visto che la Cavese difende si ad oltranza, ma lo fa bene. Gran parte del merito va dato a Pezzella che magari non riesce a impostare bene l’azione ma in fase difensiva fa un buon filtro rendendo più facile il lavoro per il reparto dietro. Certo che continuare in questo modo non può che avvantaggiare il Catania perchè per ora la Cavese ha fatto solo un tiro in porta.

Il Catania espugna il Lamberti di Cava de’ Tirreni con un successo di misura ma fondamentale, firmato nel secondo tempo da Jiménez. Dopo una gara equilibrata, con poche vere occasioni da rete, è lo spagnolo a rompere l’equilibrio con una zampata decisiva che vale tre punti pesanti per i rossazzurri.

Il primo tempo si era chiuso sullo 0-0 con il Catania più propositivo, ma imbrigliato da una Cavese ordinata e ben guidata in mediana da Pezzella, capace di schermare la difesa e bloccare sul nascere molte iniziative ospiti. L’unica vera occasione per i siciliani era arrivata con Inglese, che nella ripresa aveva sfiorato il gol colpendo il palo esterno dopo un destro potente in area.

