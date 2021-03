Video/ Cavese Catania (0-2): highlights e gol. Dall’Oglio firma il bis all’80’!

VIDEO CAVESE-CATANIA (0-2): LA SINTESI

Allo Stadio Simonetta Lamberti il Catania supera in trasferta la Cavese per 2 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa guidati da mister Campilongo a tentare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni affacciandosi in zona offensiva senza tuttavia trovare il varco giusto per colpire. Gli ospiti allenati dal tecnico Baldini si rendono invece pericolosi al 9′ tramite il calcio di punizione di Maldonado, respinto dal portiere Kucich, e mancando poi lo specchio della porta al 9′ con un colpo di testa impreciso di Sarao su suggerimento di Dall’Oglio. I minuti scorrono sul cronometro e sono i rossazzurri a sfiorare il gol verso il 17′ quando la conclusione di Russotto viene parata provvidenzialmente in calcio d’angolo dall’estremo difensore Kucich. Nel finale della prima frazione di gioco tutte e due le compagini protestano poi per un presunto calcio di rigore non ravvisato dall’arbitro rispettivamente al 43′ da una parte ed al 44′ dall’altra.

Nel secondo tempo sono i siciliani a cominciare decisamente meglio la ripresa riuscendo a passare in vantaggio al 48′ grazie alla rete messa a segno da Giosa, agevolato da una disattenzione commessa dalla retroguardia avversaria, dopo essersi nuovamente resi pericolosi con Sarao e Russotto. I campani si vedono negare l’immediato pareggio poi al 50′ quando la conclusione vincente di Calderini è stata annullata dal fuorigioco segnalato dall’assistente su un tiro di Nunziante deviato da Bubas ed è invece Giosa a sfiorare la doppietta personale, incappando nel salvataggio quasi sulla linea di Cuccurullo al 55′. Nell’ultima parte dell’incontro gli ospiti trovano il gol del raddoppio all’80’ per merito di Dall’Oglio, approfittando della palla persa malamente da Lulli a centrocampo, e Senesi coglie inutilmente un palo sul fronte opposto all’82’, complice pure la parata decisiva di Martinez. Espulso infine Matino nel recupero al 90’+5′ per un fallo da ultimo uomo. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Paolo Bitonti, proveniente dalla sezione di Bologna, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Nunziante, Senesi e Matino, quest’ultimo rimediando pure un rosso nel recupero, da un lato, Giosa, Dall’Oglio e Claiton dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentatreesimo turno di campionato permettono al Catania di salire a quota 49 nella classifica del girone C della Serie C mentre la Cavese non si muove, rimanendo ferma con i suoi 16 punti.

IL TABELLINO

Cavese-Catania 0 a 2 (p.t. 0-0)

Reti: 48′ Giosa(Ct); 80′ Dall’Oglio(Ct).

CAVESE (4-3-1-2) – Kucich; Nunziante, Matino, De Franco, Ricchi; Matera, Scoppa, Cuccurullo; Calderini; Bubas, Gerardi. A disp.: D’Andrea, Paduano, Lulli, Favasuli, De Rosa, Senese, Gatto, Montaperto, Senesi, Semeraro, Gega, Natalucci. All.: Salvatore Campilongo.

CATANIA (4-3-2-1) – Martinez; Calapai, Giosa, Claiton, Pinto; Dall’Oglio, Maldonado, Izco; Piccolo, Russotto; Sarao. A disp.: Santurro, Albertini, Sales, Zanchi, Rosaia, Welbeck, Reginaldo, Golfo, Di Piazza, Vrikkis. All.: Francesco Baldini.

Arbitro: Paolo Bitonti (sezione di Bologna).

Ammoniti: 33′ Giosa(Ct); 52′ Dall’Oglio(Ct); 56′ Nunziante(Cv); 86′ Senesi(Cv); 87′ Matino(Cv); 87′ Claiton(Ct). Espulsi: 90’+5′ Matino(Cv).

