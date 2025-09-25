Video Cavese Latina (0-2), gol e highlights: Bruno vince la sua seconda partita in questa stagione

VIDEO CAVESE LATINA (0-2): TORNA A VINCERE BRUNO

È molto equilibrato il video Cavese Latina in un primo tempo dove entrambe le squadre si sanno rendere pericolose ma non riescono mai ad affondare. La prima vera occasione della partita capita agli ospiti che possono sbloccare il risultato con Ciko. L’azione parte da una grande imbucata dalla sinistra di Riccardi che manda Latina davanti a Boffelli ma, al momento del tiro, è perfetto in uscita l’estremo difensore della Cavese e il pallone non entra. La più grande occasione della partita, però, capita alla Cavese che gioca meglio la seconda parte del primo tempo e sfiora la rete al 40′. Mastrantonio esce male e regala il pallone a Munari al limite dell’area ma il calciatore della Cavese calcia male a porta vuota e manda clamorosamente fuori.

Le poche emozioni del primo tempo del video Cavese Latina aumentano nel secondo tempo con le due squadre che si allungano e lasciano spazio agli attaccanti. A sfruttare lo spazio è Ercolano che scappa dalla destra al 64′ e si accentra riuscendo a superare Boffelli con un mancino dall’interno dell’area di rigore che si insacca sul primo palo. Da qui in poi, la partita è chiusa e molto nervosa con gli ospiti che cercando di far scorrere il cronometro innervosendo i padroni di casa. Il tutto termina al 92′ quando Fasan scappa in contropiede e supera Loreto prima di calciare in porta sul primo palo e chiudere la partita. Prima del fischio finale, il Latina rimane anche in dieci uomini con l’espulsione di Parigi che protesta con l’arbitro ma non compromette il risultato che rimane a favore degli ospiti.

VIDEO CAVESE LATINA (0-2): GOL E HIGHLIGHTS