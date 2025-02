VIDEO CAVESE PICERNO, GOL E HIGHLIGHTS

Allo Stadio Simonetta Lamberti il Picerno raggiunge sull’1 a 1 in extremis ed in trasferta la Cavese. Nel primo tempo gli ospiti devono presto fare a meno del loro allenatore per colpa dell’espulsione rimediata proprio dal tecnico Tomei al 13′ con l’accusa di aver protestato in maniera scorretta nei confronti del direttore di gara dopo che un giocatore era rimasto a terra.

I blufoncé provano quindi a colpire con Pezzella al 16′ ma il portiere Summa non si fa sorprendere ed al 27′ intercetta anche la giocata di Sorrentino prima che quest’ultimo centri poi la traversa verso il 39′. Nel secondo tempo i metalliani spezzano l’equilibrio con il gol del vantaggio siglato da Sannipoli in contropiede, sfruttando nel migliore dei modi l’assist vincente offertogli dal collega Fella con un cross dalla corsia di sinistra al 49′.

Nel finale i lucani pervengono in ogni caso alla rete del pareggio in pieno recupero al 90’+6′ quando Franco va a segno da calcio d’angolo. L’arbitro Francesco D’Eusanio della sezione di Faenza ha estratto il cartellino giallo quattro volte ammonendo rispettivamente Fella al 28′, Vitale al 73′ e Sannipoli all’80’ da un lato, Maselli al 59′ dall’altro.

Un pareggio amaro nella ventisettesima giornata di campionato per la Cavese che non sale oltre quota 30 nella classifica della Serie C 2024/2025 mentre il Picerno sorride nell’arrivare a toccare i 37 punti nel girone C.

