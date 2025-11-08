Video Cavese Potenza (3-0), gol e highlights: Prosperi vince in scioltezza e allontana le critiche.

VIDEO CAVESE POTENZA (3-0): GLI UOMINI DI PROSPERI VINCONO E CONVINCONO

Primo tempo intenso nel video Cavese Potenza con i padroni di casa che iniziano subito forte e hanno il controllo del pallone. Il risultato, infatti, si sblocca già al 17′ con un calcio di punizione dalla destra che crea una mischia nell’area di rigore del Potenza. Alastra non riesce ad allontanare e il primo a toccare il pallone è Fusco che salta e impatta con la schiena beffando i difensori avversari.

Il gol apre la partita e vede i padroni di casa continuare a gestire il pallone alla ricerca del secondo centro che arriva al 26′. Da calcio d’angolo, infatti, Nunziata salta di testa e accende una serie di deviazioni che portano il pallone in rete con autogol di Alastra nel tentativo di allontanare il pallone dalla sua porta. I minuti che separano dalla fine della prima frazione di gioco non vedono grandi occasioni con il Potenza che prova a rispondere ma è troppo impreciso e non impensierisce i padroni di casa.

Il secondo tempo del video Cavese Potenza inizia con gli ospiti che sembrano voler provare subito a rimettere in strada la partita ma senza successo. Infatti, il match si chiude virtualmente al 63′ quando Alastra commette l’ennesima imprecisione di una partita da dimenticare e stende Fusco in area di rigore. Dal dischetto si presenta Sorrentino che spiazza l’estremo difensore del Potenza e segna il terzo gol di una serata da ricordare.

La risposta degli ospiti è affidata a Selleri che provare a impattare in rovesciata a porta vuota ma il colpo è troppo difficile e il pallone termina fuori. I minuti che separano dal triplice fischio non vedono particolare occasioni da entrambe le parti e la partita finisce così sul 3 a 0 consegnando i tre punti a Prosperi e tanti grattacapo a De Giorgio.

