Video/ Cavese Rende (2-1): highlights e gol, decisiva doppietta di Germinale!

Allo Stadio Comunale Romeo Menti la caves per 2 a 1. Come si vede nel video di Cavese Rende, nelle fasi iniziali del primo tempo sono i padroni di casa a cercare di prendere in mano le redini del match tramite il possesso del pallone e pressando alto i rivali di giornata. Tuttavia, i biancorossi non si scompongono ed attendono fino a passare in vantaggio alla prima occasione della loro serata per merito della rete messa a segno dal capitano Rossini, sfruttando l’assist offertogli dal suo compagno Origlio al 18′. Gli Aquilotti guidati da mister Gentile rispondono quasi subito e trovano il gol del pareggio grazie a Germinale intorno alla mezz’ora, capitalizzando il suggerimento dell’ottimo Russotto. La partita resta bloccata per gran parte della sua durata e bisogna infatti attendere i minuti di recupero perchè i Metalliani completino il sorpasso tramite la doppietta personale firmata da Germinale al 90’+5′, trasformando un calcio di rigore concesso per un fallo subito da Russotto. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Matteo Marchetti, proveniente dalla sezione Ostia Lido, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Germinale da un lato, Germinio, Origlio e Rossini dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventottesimo turno di campionato permettono alla Cavese di salire a quota 37 nella classifica del girone C di Serie C mentre il Rende non si muove, rimanendo fermo a quota 17 punti.

IL TABELLINO

Cavese-Rende 2 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 18′ Rossini(R); 30′, 90’+5′ Germinale(C).

Assist: 18′ Origlio(R); 30′ Russotto(C).

CAVESE (4-4-2) – Bisogno; Matino, Marzupio, Marzorati, Ricchi; Di Roberto, Bulevardi, Castagna, Russotto; Cesaretti, Germinale. A disp.: D’Andrea, Abibi, Polito, Cernaz, De Rosa, Sainz Maza, Mirante, Matera, Spaltro, De Luca. All.: Antonio Gentile (Salvatore Campilongo squalificato).

RENDE (4-3-3) – Borsellini; Origlio, Germinio, Bruno, Blaze; Murati, Collocolo, Rossini; Giannotti, Libertazzi, Saveljevs. A disp.: Savelloni, Palermo, Ampollini, Nossa, Negri, Navas, Loviso, Godano, Cipolla, Vivacqua, Ndiaye, Fornito. All.: Pino Rigoli.

Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia Lido).

Ammoniti: 44′ Germinio(R); 63′ Germinale(C); 75′ Origlio(R); 78′ Rossini(R).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CAVESE RENDE



© RIPRODUZIONE RISERVATA