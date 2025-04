VIDEO CAVESE SORRENTO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Cosa ci dicono gli highlights di Cavese Sorrento? Nell’apertura non si può di certo parlare di un match ricco di emozioni, anzi. Abbiamo infatti pochissime azioni degne di nota perché di fronte a due squadre che puntano più a difendere che all’attaccare è normale trovarsi di fronte a questi momenti, unica nota positiva è Chirico che prova da dentro l’area un tiro che si infrange sul suo marcatore. Azione meglio strutturata fino a questo punto.

Alla fine del primo tempo però è la Cavese a passare in vantaggio, grande occasione non sprecata con una costruzione davvero importante. Si parte dalla mediana della squadra di casa, lunga serie di passaggi dove per la maggior parte sono stati orizzontali, ma quelli giusti guadagnavano campo e alla fine Sorrentino di prima intenzione trova la rete.

VIDEO CAVESE SORRENTO, IL SECONDO TEMPO

La Cavese torna a sorridere davanti ai propri tifosi superando il Sorrento con un prezioso 1-0. Una vittoria fondamentale nella corsa ai playoff, maturata al termine di una gara intensa e combattuta, dove a fare la differenza è stata la maggiore lucidità sotto porta. La partita è stata equilibrata per larghi tratti, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi troppo. Nel primo tempo poche emozioni: il Sorrento ha provato a rendersi pericoloso con qualche conclusione dalla distanza, mentre la Cavese ha faticato a trovare spazi nella retroguardia avversaria.

Nella ripresa i padroni di casa hanno aumentato il ritmo, spinti anche dal calore del “Lamberti”. La svolta è arrivata al 68’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Di Piazza è stato il più lesto a insaccare da pochi passi, regalando il vantaggio alla formazione blufoncé. Nel finale il Sorrento ha provato a reagire, ma la Cavese ha gestito con ordine il risultato, rischiando poco e portando a casa tre punti d’oro.

VIDEO CAVESE SORRENTO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS