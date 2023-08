Video/ Celta Vigo Real Madrid (0-1) gol e highlights: paura per Vinicius Jr, Bellingham ancora in rete

VIDEO CELTA VIGO REAL MADRID 0-1

Video Celta Vigo Real Madrid che evidenzia subito l’intervento del valore per annullare un goal ai padroni di casa per un contrasto irregolare sul portiere Kepa. L’intervento del bar però non è l’unica notizia da segnalare nei primi minuti. Celta Vigo Real Madrid che si apre con una bruttissima notizia per il tecnico Carlo Ancelotti. Sgasata sulla fascia sinistra da parte di Vinicius Jr che salta ben due avversari salvo poi alzare bandierina bianca chiedendo il cambio. Il brasiliano si tocca il flessore della gamba: si teme un infortunio di natura muscolare con il tecnico ex Napoli che decide pertanto di toglierlo dal campo. Al suo posto prende posizione in campo l’ex di turno Joselu. È proprio il calciatore ex Espanyol a portare in vantaggio Real Madrid ma il direttore di gara, coadiuvato dal guardalinee, decide di annullare la rete per posizione di fuorigioco.

Real Madrid che va vicinissima al vantaggio con Valverde per sua sfortuna la conclusione però termina fuori di pochissimo a causa della presenza di bellingham che non aveva visto il compagno arrivare sul pallone. Secondo tempo che fa emergere il dominio da parte Real Madrid che però non si concretizza al minuto 67 quando Rodrygo guadagna la possibilità di poter calciare un rigore. Super parata da parte di Villar che salva tutto e nega al Real Madrid la possibilità di portarsi in vantaggio. Errore dal dischetto da parte del brasiliano che prova a incrociare calciando a mezz’altezza con la grande parata da parte del portiere avversario. La sblocca il Real Madrid con il quarto gol di Bellingham che in tuffo vince il confronto con Aidoo e porta in vantaggio i suoi a 10 minuti dalla fine.

VIDEO CELTA VIGO REAL MADRID IL TABELLINO

CELTA VIGO: Villar I. (Portiere), Mingueza O., Aidoo J., Starfelt C., Nunez U., Cervi F. (dal 45’+1 pt Sanchez M.), Larsen J. S. (dal 32′ st Tapia R.), Beltran F., de la Torre L. (dal 36′ st Rodriguez M.), Bamba J., Aspas I.. A disposizione: Dominguez C., Dotor C., Garcia R. (Portiere), Marchesin A. (Portiere), Sotelo H., Swedberg W., Vazquez K. Allenatore: Benitez R..

REAL MADRID: Arrizabalaga K. (Portiere), Carvajal D., Rudiger A., Alaba D., Garcia F. (dal 35′ st Fernandez N.), Valverde F., Tchouameni A. (dal 18′ st Modric L.), Camavinga E. (dal 18′ st Kroos T.), Bellingham J., Rodrygo, Vinicius Junior (dal 18′ pt Joselu). A disposizione: Diaz B., Lucas, Lunin A. (Portiere), Odriozola A., Paz Martinez N., Pineiro del Alamo D. (Portiere) Allenatore: Ancelotti C..

Reti: al 36′ st Bellingham J. (Real Madrid) .

Ammonizioni: al 22′ st Aspas I. (Celta Vigo) al 26′ st Kroos T. (Real Madrid), al 45’+3 st Rudiger A. (Real Madrid), al 48′ st Tapia (Celta Vigo).

VIDEO CELTA VIGO REAL MADRID: GOL E HIGHLIGHTS













