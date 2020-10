Video/ Celtic Milan (1-3) higlights e gol: la linea verde esalta i rossoneri

Continua a vincere il Milan che supera il Celtic in Europa League a domicilio grazie alle reti siglate da Krunic, Brahim Diaz e Hauge. Per gli scozzesi aveva accorciato Elyounissi. Andiamo a ripercorrere le emozioni della gara. Laxalt, ex della gara, serve McGregor, bravo Dalot a chiudere la diagonale. Ntcham da fuori area, Donnarumma controllo facile. Gli scozzesi hanno iniziato subito con ritmi molto alti. Ajeti! Servizio di Laxalt che entra in area e calcia, Romagnoli si trova sulla traiettoria e respinge. La compagine scozzese sta spingendo molto sulle fasce dove il Milan non riesce a contenere le sgroppate avversarie. Ntcham prova ad imbucare per un suo compagno che viene pescato però in fuorigioco, il Milan sta faticando molto in questo inizio di gara. Krunic! La sblocca il Milan con l’ex Empoli! Castillejo mette in bellissimo cross con Krunic che ci arriva di testa e sblocca il match. Ottima azione di Brahim Diaz che supera il diretto avversario e serve Ibrahimovic, viene fermato il centravanti svedese. Il Celtic sembra non aver accusato il colpo e continua ad attaccare alla ricerca del pareggio. Brahim Diaz imbecca per Theo Hernandez, l’esterno crossa ma non trova compagni pronti all’appuntamento con il gol. Brahim Diaz pesca Ibrahimovic che viene anticipato dai difensori del Celtic. Ibrahimovic serve Castillejo che trova Ajer sulla traiettoria. Brown perde una palla sanguinosa sul pressing di Castillejo, per sua fortuna recupera successivamente. Fase di stanca del match, il Milan può rifiatare. Ibrahimovic serve per Theo Hernandez che di sinistro prende i difensori avversari. L’esterno ci ha provato su calcio di punizione. Pochi minuti alla fine di una prima frazione che vede i rossoneri avanti grazie alla rete siglata da Krunic. Brahim Diaz! Arriva il raddoppio del Milan! Theo Hernandez serve il compagno di squadra che si fa beffe di Duffy e McGregor per piazzare il pallone nell’angolino. Gran gol del calciatore in prestito dal Real Madrid. La prima frazione termina con il Milan avanti di due reti.

SECONDO TEMPO

Brahim Diaz prova a far partire Ibrahimovic in contropiede ma dosa male la forza del passaggio. Laxalt ci prova con il destro ma la sfera si impenna e termina fuori. Il Celtic sta pressando a tutto campo alla ricerca del pareggio. Christie prova a riaprirla da lontano con la sfera che termina oltre la traversa. Laxalt sbaglia la misura del passaggio, l’ex della gara sta provando a mettersi in mostra. Il Milan sembra tenere bene il campo con il Celtic che fatica tantissimo a proporre azioni davvero pericolose. Kjaer recupera una buona palla in difesa bloccando l’iniziativa degli avversari. Laxalt travolge Castillejo e si becca il cartellino giallo. Nel Milan entrano intanto Leao e Bennacer per Ibrahimovic e Kessiè. Ottima occasione per Elyounoussi che sbaglia però il tiro. Elyounissi! La riapre il Celtic a quindici minuti dalla fine! Christie pesca il compagno di squadra che anticipa Tonali di testa e trafigge Donnarumma. Circa dieci minuti alla fine, devono difendere i rossoneri. Tonali si becca il giallo dopo il fallo su Klimala. Fioccano i gialli in questo finale di gara. Krunic serve per Leao la cui conclusione è facile preda del portiere avversario. Hauge! La chiude il Milan! Grande controllo che mette fuori tempo Duffy e tiro che non lascia scampo al portiere avversario. Il Milan conquista una bella vittoria all’esordio in Europa League in casa del Celtic.

LE DICHIARAZIONI

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni raccolte dal portale tuttomercatoweb: “Le vittorie contro Roma, Lazio e Juve erano quelle che ci mancavano. Avevamo sempre fatto buone prestazioni, ma quelle vittorie ci hanno dato convinzione. La partita me l’aspetto difficile, la Roma nel reparto offensivo la reputo seconda a poche squadre. Hanno grande qualità, ma ce l’abbiamo anche noi. Sarà una bella partita, noi dovremo essere bravi con la palla e senza palla”.

IL TABELLINO

MARCATORI: Krunic (14′), Brahim Diaz (42′), Elyounoussi (76′), Hauge (92′)

CELTIC (3-5-1-1): Barkas; Welsh, Duffy, Ajer; Frimpong, Ntcham, Brown (64′ Rogic), McGregor (46′ Christie), Laxalt; Ajeti; Griffiths (46′ Elyounoussi). A disposizione: Bain, C.Hazard, Taylor, Klimala, Soro, Turnbull, Rogic, Henderson, Dembelè. All.: Lennon

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié (66′ Bennacer); Castillejo (80′ Saelemaekers), Brahim Díaz (80′ Hauge), Krunic; Ibrahimovic (66′ Leao). A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Calabria, Conti, Kalulu, Maldini, Colombo. All.: Stefano Pioli.

ARBITRO: Jug

AMMONITI: Laxalt, Christie (Celtic); Tonali, Donnarumma, Saelemaekers (Milan)

