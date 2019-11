Video/ Celtic Rennes (3-1): highlights e gol. Pesante successo per Lennon

Nel quinto turno del girone E di Europa league, Lennon mette a segno un ottimo successo col risultato di 3-1 ai danni dei francesi di fronte al pubblico di casa: vediamo allora che partita è stata ieri sera, con il video di Celtic Rennes appena sotto. Raccontando del match dobbiamo parlare della grande concretezza degli scozzesi nel corso della prima frazione di gioco. Il Rennes si fa vivo in avanti per primo al 6′ con Romain del Castillo che impegna Forster, poi però salgono in cattedra i padroni di casa. Il portiere dei francesi, Mendy, salva su Ntcham ma deve capitolare al 22′, quando Forrest inventa un grande assist per Morgani, che piazza il pallone di precisione. I francesi sbandano e solo le parate di Mendy evitano il raddoppio su conclusioni prima di Ntcham e poi di Tait. Viene ammonito Christie che firmerà però il raddoppio proprio a fil di fischio dell’intervallo, innescato da Brown, con il Celtic che va dunque al riposto sul 2-0 contro il Rennes.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa gli scozzesi mirano a gestire il doppio vantaggio, il Rennes si fa più intraprendente e al 12′ sfiora il gol con Siebatcheu, che colpisce il palo a Forster battuto. Il portiere scozzese è abile su Maouassa, il Celtic non sembra troppo interessato a prestare il fianco e copre la propria metà campo. La partita si chiude di fatto definitivamente al 29′ col tris firmato per il Celtic da Michael Johnston, con una girandola di cambi che spezza poi il ritmo del gioco. Nel finale ci sarebbe anche spazio per il poker di Griffiths se non fosse per un nuovo grande intervento di Mendy, poi al 44′ è il Rennes a trovare l’acuto che accorcia le distanze con un guizzo del neo entrato Honou. Si chiude sul 3-1 col Celtic ormai certo del primo posto nel girone e il Rennes ultimo e fuori dai giochi, protagonista di una campagna europea sinceramente deludente.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CELTIC RENNES, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA