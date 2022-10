Video/ Celtic Shakhtar (1-1) gol e highlights: non basta la rete di Mudryk

VIDEO CELTIC SHAKHTAR (1-1): PAREGGIO INUTILE

Ecco il video di Celtic Shakhtar, con gli scozzesi che hanno subito conquistato un calcio di punizione con Sead Haksabanovic conquista sulla fascia sinistra. Sono sempre i biancoverdi ad attaccare e questa volta con Giorgos Giakoumakis un tiro di destro da fuori area che impensierisce di molto il portiere dello Shaktar.Lassina Traoré da un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d’angolo. Sempre lui prova il lancio lungo, ma Mykhailo Mudryk e’ colto in fuorigioco. Artem Bondarenko conquista un calcio di punizione nella propria meta’ campo. La sensazione è che dopo un periodo no adesso siano gli ucraini ad avere in mano il pallino del gioco.

Finisce il primo tempo della diretta di Celtic Shaktar e si chiude sotto un assedio ucraino: Giorgos Giakoumakis con un tiro di destro da centro area. Assist di Sead Haksabanovic con cross. Liel Abada con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Sead Haksabanovic con cross. Fino al momento in cui Giakoumakis con un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell’angolino in basso a destra buca il portiere.Unica azione pericolosa in questi veni minuti quella di Matt O’Riley con un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Sead Haksabanovic. La partita è tutt’altro che chiusa ma gli scozzesi dorvanno impegnarsi nella ripresa.

VIDEO CELTIC SHAKHTAR: IL SECONDO TEMPO

Le due squadre, Celtic Shakhtar provano entrambe a far goal, prima Oleksandr Zubkov con un tiro di destro dalla destra dell’area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Lassina Traoré. Sempre il centrocampista con un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra, la voglia c’è ma i tentativi di pareggio mancano di lucidità. Mykhailo Mudryk, alla fine con un tiro di destro da fuori area in seguito a un contropiede trovando il goal del momentaneo pareggio.La gara sembra aver perso di lucidità facendo spazio alla ferocia agonistica di due squadre che sanno che si stanno giocando molto in questa partita per le sorti dell’Europa League almeno.

Furuhashi con un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giorgos Giakoumakis che non si concretizza. Matt O’Riley ci prova con un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Sead Haksabanovic. Sempre O’Riley con un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell’angolino in basso a destra. Assist di Reo Hatate.Anche Sikan con un tiro di sinistro dalla sinistra dell’area. Assist di Mykhailo Mudryk con passaggio filtrante che però non trova fortuna.La gara si chiude cosi, con le due squadre che adesso dovranno vedersela con le rispettive avversarie per l’accesso all’Europa League.

VIDEO CELTIC SHAKHTAR, IL TABELLINO

CELTIC SHAKHTAR 1-1

CELTIC: Hart J., Abada L. (dal 21′ st Forrest J.), Carter-Vickers C., Furuhashi K. (dal 21′ st Mooy A.), Giakoumakis G., Haksabanovic S. (dal 20′ st Maeda D.), Hatate R. (dal 39′ st Turnbull D.), Jenz M., Juranovic J., O’Riley M., Taylor G.. A disposizione: Bain S., Siegrist B., Abildgaard O., Bernabei A., Forrest J., Maeda D., McCarthy J., Mooy A., Ralston A., Turnbull D. Allenatore: Postecoglou A..

SHAKHTAR: Trubin A., Bondarenko A., Bondar V., Lucas Taylor, Matviienko M., Mudryk M. (dal 45’+1 st Petryak I.), Mykhaylichenko B., Stepanenko T., Sudakov G. (dal 45’+1 st Kryvtsov S.), Traore L. (dal 12′ st Sikan D.), Zubkov O.. A disposizione: Pyatov A., Shevchenko O., Djurasek N., Konoplya Y., Kozik E., Kryskiv D., Kryvtsov S., Kulakov A., Petryak I., Sikan D., Topalov D., Totovytsky A. Allenatore: Jovicevic I..

Reti: al 34′ pt Giakoumakis G. (Celtic) al 13′ st Mudryk M. (Shakhtar) .

Ammonizioni: al 31′ pt Matviienko M. (Shakhtar), al 5′ st Bondar V. (Shakhtar), al 11′ st Stepanenko T. (Shakhtar), al 45′ st Zubkov O. (Shakhtar)

