Video/ Celtic Sparta Praga (1-4) gol highlights: poker ceco in Scozia

VIDEO CELTIC SPARTA PRAGA: LA SFIDA

Lo Sparta Praga torna in corsa nel girone di Europa League, facendo un sol boccone di un Celtic che vede ormai vicina l’eliminazione nella fase a gironi della competizione. Match che inizia con Karlsson subito particolarmente attivo. Dopo aver impegnato Barin, il giocatore scandinavo della formazione ceka ha colpito in pieno una traversa. Quindi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ancora Karlsson ha colpito il palo, ma si è avventato sulla sfera Julis che ha sbloccato, meritatamente, il risultato in favore dello Sparta Praga. Appena prima dell’intervallo, al 45‘, è arrivato il gol del raddoppio degli ospiti: Adam Karabec innesca proprio Julis che da posizione centrale non lascia scampo a Barin.

CELTIC SPARTA PRAGA: IL SECONDO TEMPO

Il Celtic rischia di capitolare ancora nel secondo tempo, con lo Sparta Praga che va vicino al terzo gol con Sacek, che chiama alla grande parata l’estremo difensore di casa. Ma gli scozzesi al 20′ si aggrappano al loro vecchio bomber Leith Griffiths, che riesce a segnare con un perfetto inserimento centrale in area: botta sotto la traversa. Episodio questo che non fa che scatenare ancor di più la furia dello Sparta Praga, che chiude il poker nel finale di partita. Lukas Julis che al 31′ della ripresa ha siglato la straordinaria tripletta personale chiudendo un contropiede lanciato da David Moberg Karlsson. Tanti spazi a disposizione dei ceki che al 90′ hanno chiuso anche il poker, su cross di Borek Dockal è arrivato Ladislav Krejci a colpire di testa e a chiudere definitivamente il match a Celtic Park sull’1-4, in una partita che ha visto gli scozzesi offrire una delle loro peggiori prestazioni dell’anno, mostrandosi quasi inadeguati per lo scenario continentale. Lo Sparta Praga invece, anche alla luce del successo del Lille a San Siro, può sperare di nuovo di togliersi soddisfazioni europee.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CELTIC SPARTA PRAGA, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA