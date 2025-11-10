Video Cesena Avellino gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie B di oggi 9 novembre

VIDEO CESENA AVELLINO: ROMAGNOLI SCATENATI!

Partita dal sapore bianconero tra Cesena e Avellino, visto che sono proprio i padroni di casa a tenere il pallino del gioco in questo match per tutti i primi quarantacinque minuti e il risultato poi da grande adito, visto che in questa Serie B si assiste spesso a squadre che fanno la partita ma che poi non riescono a trovare il vantaggio, facendosi intortare poi in contropiede. Questo invece non è il caso del Cesena. Il Cesena chiude in vantaggio grazie a una giocata spettacolare di Ciervo, che si accentra dalla destra e colpisce di testa su cross dalla sinistra: la palla sbatte sulla traversa e finisce in rete.

I romagnoli continuano a dominare nel possesso e nel ritmo, mentre l’Avellino fatica a reagire e raramente riesce ad avvicinarsi all’area avversaria. Difesa solida, pressing alto e manovra fluida permettono ai padroni di casa di controllare il match fino all’intervallo. Mister che non ha niente da recriminare ad una squadra che quindi ha giocato una prima frazione di gioco senza sbavature, anzi. Sono di più i campani che hanno da rimuginare su un primo tempo dove la fase difensiva ha lasciato parecchi spazi alle mosse dei centrocampisti bianconeri.

VIDEO CESENA AVELLINO, IL SECONDO TEMPO

Prestazione impeccabile del Cesena, che travolge l’Avellino per 3-0 dominando dall’inizio alla fine. I bianconeri partono forte e sbloccano la gara con Ciervo, autore di una grande azione personale: partendo dalla destra, si accentra e colpisce di testa trovando una rete spettacolare dopo il rimbalzo sulla traversa.

Nella ripresa, la squadra di Toscano dilaga grazie a un Ciervo in versione trascinatore: prima serve a Shpendi un assist perfetto rasoterra, con l’attaccante che anticipa tutti sul primo palo e firma il raddoppio, poi illumina ancora la scena con un filtrante geniale che libera Blesa davanti al portiere, lo spagnolo resta glaciale e sigla il tris. L’Avellino prova a reagire ma non trova mai la profondità, schiacciato dal pressing e dall’intensità dei romagnoli. Cesena brillante, compatto e concreto: una vittoria netta e meritata, che conferma la solidità e la qualità del gruppo bianconero.

VIDEO CESENA AVELLINO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS