Video/ Cesena Carrarese (2-1) gol e highlights: doppietta di Kargbo! (Serie C, 30 ottobre 2023)

All’Orogel Stadium-Dino Manuzzi il Cesena supera la Carrarese per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Dal Canto cominciano bene la gara affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 5′ con un colpo di testa di Capello finito fuori misura rispetto allo specchio della porta avversaria. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati da mister Toscano crescono riuscendo anche a passare in vantaggio al 14′ grazie alla rete messa a segno da Kargbo, bravo a capitalizzare l’assist offertogli da Hraiech.

Al 18′ Francesconi, al 28′ ed al 42′ Hraiech mancano poi alcune opportunità interessanti per il raddoppio ed i toscani sprecano al 36′ con Belloni. Nel secondo tempo i giallazzurri vanno a caccia dell’eventuale pareggio con lo spirito giusto ed al 50′ è Cicconi a mancare il bersaglio, oltre a vedersi negare una rete a Illanes al 52′ per un fallo in attacco. Nell’ultima parte dell’incontro Kargbo trova il gol del raddoppio completando la doppietta personale al 72′ con l’aiuto di Donnarumma, rendendo inutile la rete poi firmata da Di Gennaro all’83’, su suggerimento di Simeri.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Bordin, proveniente dalla sezione di Bassano del Grappa, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Hraiech, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione dalla panchina, Berti, De Rose e Ciofi da un lato, Illanes, Panico e Grazzini dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo undicesimo turno di campionato permettono al Cesena di salire a quota 23 nella classifica del girone B della Serie C mentre la Carrarese non si muove, restando ferma a 17 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CESENA CARRARESE: IL TABELLINO

Cesena-Carrarese 2 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 14′, 72′ Kargbo(Ce); 83′ Di Gennaro(Ca).

Assist: 14′ Hraiech(Ce); 72′ Donnarumma(Ce); 83′ Simeri(Ca).

CESENA (3-4-1-2) – Pisseri; Piacentini, Prestia, Silvestri; Adamo, Francesconi, De Rose, David; Hraiech; Kargbo, Corazza. A disp.: Siano, Veliaj, Chiarello, Bumbu, Donnarumma, Shpendi, Ogunseye, Coccolo, Berti, Ciofi, Pierozzi, Giovannini, Pieraccini. All.: Toscano.

CARRARESE (3-5-2) – Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Della Latta, Schiavi, Belloni, Cicconi; Morosini, Capello. A disp.: Mazzini, Tampucci, Cartano, Cerretelli, Zuelli, Raimo, Grassini, Palmieri, Panico, Simeri, Opoola. All.: Dal Canto.

Arbitro: Andrea Bordin (sezione di Bassano del Grappa).

Ammoniti: 27′ Illanes(Ca); 64′, 90’+2′ Hraiech(Ce); 75′ Berti(Ce); 84′ De Rose(Ce); 89′ Panico(Ca); 90’+6′ Ciofi(Ce); 90’+7′ Grazzini(Ca).

Espulsi: 90’+2′ Hraiech(Ce).

