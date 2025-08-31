Video Cesena Entella (risultato finale 1-1) gol e highlights della gara valida per la seconda giornata della Serie B 2025/2026.
VIDEO CESENA ENTELLA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Dino Manuzzi le squadre di Cesena ed Entella si annullano a vicenda concludendo il loro incontro in parità sull’1 a 1. Nel primo tempo i romagnoli sembrano cominciare l’incontro in maniera propositiva nonostante la conclusione di Berti termini larga al 10′ rispetto al bersaglio.
I liguri attendono pazientemente di potersi affacciare in avanti ed al 37′ Nichetti non inquadra lo specchio della porta avversaria con la sua conclusione. La Virtus insiste forzando Klinsmann alla parata al 41′ e dimostrandosi poi più imprecisi con il tentativo alto di Franzoni al 44′.
Nel secondo tempo i bianconeri ci riprovano con Ciervo, il quale costringe Colombi a mettere in calcio d’angolo alzando la sfera sopra la traversa della sua porta. Nel finale Berti non capitalizza neanche al 69′ così come Blesa sebbene quest’ultimo si conquisti un calcio di rigore che Shpendi trasforma dal dischetto all’81’.
I chiavaresi rimangono in ogni caso compatti pervengono meritatamente alla rete del pareggio definitivo nel recupero al 90’+1′ quando Debenedetti regala un passaggio vincente a Franzoni. Questo risultato permette al Cesena di toccare quota quattro punti nella classifica della Serie B mentre la Virtus Entella raggiunge i due punti dopo due giornate del campionato 2025/2026.