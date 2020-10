Video/ Cesena Feralpisalò (2-4): highlights e gol, crollo romagnolo (Serie C)

Parliamo del video di Cesena Feralpisalò, partita giocata per la 4^ giornata nel girone B della Serie C. Il Cesena continua a rimandare l’appuntamento col ritorno alla vittoria tra le mura amiche (eufemismo, in questo caso…) perdendo al Dino Manuzzi per 2-4 contro una Feralpisalò spavalda e capace di portarsi per ben tre volte in vantaggio nel corso del match giocato al cospetto di una compagine romagnola certamente superiore dal punto di vista tecnico. A dire la verità il punteggio finale è una punizione molto severa per mister William Viali e i suoi ma va pure detto che i gardesani sono stati bravi a sfruttare ogni errore dei bianconeri e, una volta subita la rete del pareggio per la seconda volta, non sono crollati e alla distanza hanno vinto con merito.

Nel primo tempo, dopo un buon inizio dei romagnoli, era Rizzo (20’) a portare in vantaggio gli ospiti sugli sviluppi di un corner di Morosini ma al 38’ Bortolussi pareggiava grazie a un bellissimo colpo di testa. Stesso copione nella ripresa: Feralpisalò avanti con Giani (50’) ancora a seguito di un calcio d’angolo di Morosini e Cesena bravo a pareggiare quasi subito con Caturano (59’). Ma il come back bianconero si fermava lì: anzi al minuto 87 arrivava il rocambolesco gol di Scarsella per il nuovo vantaggio lombardo e nel concitato finale, con i ragazzi di Viali alla ricerca del terzo pareggio, ecco arrivare il poker servito da Gavioli al termine di un’altra azione confusa che metteva la parola fine alla gara.

In quello che è stato uno dei match più rocamboleschi e certamente avvincenti del pomeriggio di gare della Serie C, la Feralpisalò espugna un po’ a sorpresa il terreno di gioco del Dino Manuzzi battendo per 4-2 un Cesena che non riesce più a sfatare il tabù del terreno amico: e nel post gara, in mancanza delle dichiarazioni del tecnico dei romagnoli, William Viali, non arrivate a stretto giro di posta, riportiamo quelle del suo collega Massimo Pavanel, allenatore della Feralpisalò. Ai microfoni il mister della formazione lombarda si è mostrato ovviamente contento per questo successo arrivato nel finale e che ha assunto anche proporzioni notevoli grazie al poker di Gavioli, invitando però in conferenza stampa i propri giocatori a focalizzarsi già sul prossimo impegno agonistico.

“Oggi siamo stati bravi a crederci fino in fondo e siamo stati premiati, penso anche meritatamente guardando ai 90 minuti complessivi” ha spiegato il mister dei gardanesi, facendo i complimenti ai bianconeri per i due bellissimi gol segnati contro la sua retroguardia. “Al di là dei gol però abbiamo concesso poco a una squadra forte, sono soddisfatto della prestazione dato che non abbiamo avuto sbalzi d’umore come successo contro il Matelica” ha concluso poi Pavanel, scherzando sul fatto che la sua squadra si sarebbe potuta rilassare al massimo per un’oretta prima di cominciare a pensare alla gara contro il Südtirol.

