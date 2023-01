Video/ Cesena Fermana (1-1) gol e highlights: solo un pari al Manuzzi! (Serie C)

Video Cesena Fermana che vede la formazione di casa partire in vantaggio dopo un ottimo inizio di gara con la rete dell’ex capitano del Palermo e della Reggina Francesco De Rose. Cesena di Domenico Toscano che impatta bene la gara fin dei primi minuti ed il goal di De Rose, nonostante la deviazione evidente della difesa ospita, comporta il vantaggio della squadra romagnola sempre più lanciata verso il secondo posto. Grande prestazione per Shpendi che fa ammattire la difesa con diversi dribbling. Dopo il goal di De Rose però il Cesena si spegne la Fermana prende più controllo senza però trovare tuttavia il goal del pareggio. Dopo il duplice fischio squadra l’intervallo per il secondo tempo con il Cesena in vantaggio 1-0.

Nel secondo tempo ci prova il Cesena, che, dopo aver concluso il primo tempo con il goal di De Rose, si fa pareggiare nei primi minuti del secondo tempo con la rete di Fischnaller. Cesena che fa fare l’esordio sia a Mustacchio che all’ex Avellino e Siena, Luigi Silvestri ma non riesce a trovare la rete del 2-1, sprecando, quindi, un’occasione colossale per avanzare in classifica. Virtus Entella che ringrazia agguantando, proprio la formazione romagnola, al secondo posto in classifica dopo il pareggio di oggi contro la fermata che esce dal Manuzzi con un ottimo pareggio.

VIDEO CESENA FERMANA: IL TABELLINO

CESENA: Tozzo A., Adamo E., Brambilla A., Calderoni M., Ciofi A., De Rose F. (dal 15′ st Bianchi N.), Hraiech S. (dal 33′ st Chiarello R.), Mercadante M. (dal 32′ st Mustacchio M.), Prestia G., Shpendi S., Udoh P. (dal 15′ st Ferrante A.). A disposizione: Lewis L., Albertini A., Bianchi N., Bumbu J., Celiento D., Chiarello R., Corazza S., Ferrante A., Francesconi M., Mustacchio M., Pieraccini S., Shpendi C., Zecca G.

FERMANA: Borghetto N., Carosso A. (dal 1′ st De Nuzzo G.), Eleuteri A. (dal 45′ st Gkertsos A.), Fischnaller M., Giandonato M. (dal 45’+1 st Graziano G.), Maggio M. (dal 30′ st Bunino C.), Misuraca G., Nannelli G. (dal 37′ st Pinzi R.), Pellizzari S., Romeo F., Spedalieri J.. A disposizione: Santoni N., Vaccarezza N., Bunino C., De Nuzzo G., De Pascalis D., Gkertsos A., Graziano G., Pinzi R., Ronci A., Scorza C., Tulissi T., Vessella M.

Reti: al 9′ pt De Rose F. (Cesena) al 6′ st Fischnaller M. (Fermana) .

Ammonizioni: al 26′ pt De Rose F. (Cesena), al 45’+1 pt Ciofi A. (Cesena) al 29′ pt Misuraca G. (Fermana), al 14′ st Giandonato M. (Fermana), al 41′ st Pinzi R. (Fermana).

Espulsioni: al 11′ st Ciofi A. (Cesena).











