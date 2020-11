Video/ Cesena Fermana (1-1): highlights e gol. Neglia chiude la sfida all’83’

VIDEO CESENA FERMANA: IL MATCH

Allo Stadio Dino Manuzzi le formazioni di Cesena e Fermana si annullano a vicenda senza riuscire ad andare oltre un pareggio per 1 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro le due squadre si affrontano subito a viso scoperto proiettandosi in zona offensiva sebbene siano gli ospiti, allenati da mister Antonioli, a rendersi pericolosi per primi intorno al 5′, quando Neglia centra la traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I bianconeri del tecnico Viali mostrano di avere qualche problema nel concretizzare le proprie giocate. I minuti scorrono sul cronometro e dopo il legno centrato in avvio la partita si riaccende soltanto verso il 31′, quando il colpo di testa di Collocolo da corner per poco non inquadra lo specchio dela porta avversaria. Gli emiliani rischiano poi di subire l’eventuale gol gialloblu al 36′ con il contropiede di Boateng, conclusosi con un tiro alto sopra la traversa.

VIDEO CESENA FERMANA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, sembrano essere i padroni di casa a partire meglio andando a caccia del vantaggio con maggior intensità rispetto a quanto mostrato dai gialloblu nel corso della frazione precedente. Gli sforzi compiuti dagli emiliani portano i frutti sperati verso il 63′ grazie alla rete messa a segno da Bortolussi, bravo ad insaccare la sfera sotto porta capitalizzando nel migliore dei modi l’assist vincente offertogli dal suo compagno Petermann direttamente sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Lo stesso Bortolussi sfiora poi il raddoppio e manca quindi la doppietta personale poco dopo al 66′. Nell’ultima parte della gara i gialloblu non rimangono a guardare e reagiscono fino ad acciuffare il pareggio definitivo con il solito Neglia all’83’, sfruttando al meglio il passaggio vincente recapitatogli da Gognigni. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mattia Ubaldi, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Favale, Ciofi e Koffi da un lato, Liguori, Neglia e Manetta dall’altro. Il punto conquistato in questa nona giornata di campionato permette rispettivamente al Cesena di portarsi a quota 11 ed alla Fermana di salire ad 8 punti nella classifica del girone B della Serie C.

IL TABELLINO

Cesena-Fermana 1 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 63′ Bortolussi(C); 83′ Neglia(C).

Assist: 63′ Petermann(C); 83′ Gognigni(C).

CESENA (4-3-2-1) – Nardi; Ciofi, Maddaloni, Gonnelli, Favale; Petermann, Steffè, Collocolo; Ardizzone, Koffi; Bortolussi. A disp.: Bizzini, Aurelio, Longo, Ricci, Munari, Campagna, Capellini, Capanni, Sala, Koffi, Russini, Zecca. All.: William Viali.

FERMANA (3-5-2) – Ginestra; De Pascalis, Scrosta, Mordini; Iotti, Grbac, Bigica, Manetta, Liguori; Boateng, Neglia. A disp: Zizzania, Massolo, Manzi, Grossi, Esposito, Sperotto, Diop, Staiano, Labriola, Cognini, Cremona, Palmieri, Raffini. All.: Mauro Antonioli.

Arbitro: Mattia Ubaldi (sezione di Roma 1).

Ammoniti: 41′ Favale(C); 65′ Koffi(C) 77′ Liguori(F); 78′ Ciofi(C); 85′ Neglia(F); 86′ Manetta(F).

CLICCA QUI PER I VIDEO CESENA FERMANA, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA