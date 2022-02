Video/ Cesena Grosseto (3-3) gol e highlights: pareggio spettacolare! (Serie C)

VIDEO CESENA GROSSETO (3-3): PARI IN EXTREMIS DEI BIANCONERI

Un pareggio spettacolare tra Cesena e Grosseto, arrivato al 92′ con il gol di Caturano. A sorpresa, a passare in vantaggio in sono proprio gli ospiti: la rete arriva al 20′ con Nocciolini, attento su una respinta di Nardi dopo un tiro di Arras. Passa dunque in vantaggio il Grosseto, che nei primi minuti ha meritato senza dubbio il gol. Al 29′ arriva il raddoppio e questa volta porta la firma di Arras: Nocciolini ricambia il favore e trova l’incursione di Arras che batte il portiere avversario con una sforbiciata. Dopo il doppio vantaggio degli ospiti con Nocciolini e Arras, ad accorciare le distanze ci pensa Pierini al 35′: calcio di punizione con deviazione che va a battere Barosi. Il primo tempo termina 2 a 1 per gli ospiti.

VIDEO CESENA GROSSETO: CATURANO AL 92′

Nel secondo tempo succede di tutto: al 56′ arriva il rigore per gli ospiti, con Nocciolini atterrato in area da Calderoni. Sul dischetto si presenta Cretella, che non sbaglia. Il doppio dura poco: dopo 4 minuti arriva infatti il gol che accorcia le distanze. Su calcio d’angolo perfetto di Pierini, Ilari colpisce di testa e batte Barosi. Finale accesissimo, con il Cesena che ci prova, il Grosseto che ha l’occasione per chiuderla ma non la sfrutta e poi nuovamente il gol, firmato da Caturano. L’arbitro assegna 5 minuti di recupero che il Cesena sfrutta al meglio: al 92′ arriva la rete di Caturano: lancio lungo verso Zecca che mette in mezzo per l’autore del gol, che non sbaglia! Al 95′ doppio giallo per Gorelli, che lascia dunque in 10 il Grosseto. Un minuto dopo, il triplice fischio: finisce 3 a 3!

VIDEO CESENA GROSSETO 3-3: IL TABELLINO

CESENA: Allievi N. (dal 36′ st Ardizzone F.), Berti T., Bortolussi M., Calderoni M. (dal 25′ st Zecca G.), Candela A., Ciofi A., Frieser D. (dal 10′ st Caturano S.), Ilari C., Nardi M. (Portiere), Pierini N., Steffe D. (dal 25′ st Missiroli S.). A disp. Ardizzone F., Benedettini E. (Portiere), Bizzini A. (Portiere), Brambilla A., Caturano S., Lepri T., Missiroli S., Pogliano C., Rigoni N., Shpendi C., Shpendi S., Zecca G. All. Viali

GROSSETO: Arras D. (dal 21′ st Boccardi F.), Barosi D. (Portiere), Bruzzo M. (dal 34′ st Rabiu), Cretella R., Gorelli M., Nocciolini M. (dal 21′ st Moscati F.), Peretti M. (dal 21′ st Salvi M.), Piccoli G., Raimo A., Semeraro F., Siniega G.. A disp. Artioli F., Boccardi F., Lazzari D. (Portiere), Mauceri G., Moscati F., Rabiu, Salvi M., Saporiti E., Scaffidi F., Tiberi M. All. Maurizi

ARBITRO: Nicolini di Brescia

AMMONITI: 32′ pt Calderoni M. (Cesena), 40′ pt Peretti M. (Grosseto), 19′ st Siniega G. (Grosseto), 23′ st Barosi D. (Grosseto), 25′ st Gorelli M. (Grosseto), 35′ st Moscati F. (Grosseto).

ESPULSO: 45′ st Gorelli M. (Grosseto).

