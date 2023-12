Video/ Cesena Juventus U23 (1-0) gol e highlights: Pieraccini decide il match! (Serie C, 2 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CESENA JUVENTUS U23: SINTESI

Cesena e Juventus U23 ha iniziato in modo tattico e al momento il punteggio è bloccato sullo 0-0 dopo i primi venti minuti di gioco. Tuttavia, c’è stata un’occasione interessante per la Juventus U23, con Guerra che ha avuto un’opportunità di sbloccare il risultato. Al 15° minuto, Guerra della Juventus U23 ha creato un’occasione da gol, sfidando la difesa del Cesena. Tuttavia, il portiere avversario ha risposto con una parata importante, mantenendo inviolata la porta. La partita sembra essere equilibrata, con entrambe le squadre che cercano di prendere il controllo del gioco. La Juventus U23 sta cercando di sfruttare le opportunità create, mentre il Cesena sta difendendo con determinazione. Il pubblico è in attesa di vedere come si svilupperà la partita nei prossimi minuti, con la speranza di assistere a momenti emozionanti e magari a una svolta nel punteggio.

Il primo tempo della diretta tra Cesena e Juventus U23 si è concluso con un risultato in equilibrio di 0-0, ma un momento cruciale ha mantenuto la parità grazie a un’eccezionale parata di Daffara. Al 40° minuto, Daffara, il portiere della Juventus U23, ha compiuto un salvataggio straordinario, deviando un potente tiro avversario che sembrava destinato a finire in rete. Questa parata chiave ha permesso alla Juventus U23 di rimanere in parità, resistendo all’offensiva del Cesena. Il match ha offerto momenti di intensa azione, con entrambe le squadre impegnate in scambi serrati. Il Cesena ha cercato di capitalizzare sulle opportunità, ma Daffara ha dimostrato la sua abilità tra i pali, mantenendo inviolata la sua porta.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CESENA JUVENTUS U23, IL SECONDO TEMPO

Nel corso dei primi venti minuti della seconda metà della partita tra Cesena e Juventus U23, la situazione rimane invariata con un risultato di 0-0. Tuttavia, un momento chiave si è verificato quando Palumbo, giocatore della Juventus U23, ha avuto un’occasione di grande rilievo su calcio di punizione per sbloccare il punteggio. Al 55° minuto, la Juventus U23 ha ottenuto un calcio di punizione da una posizione favorevole. Palumbo si è presentato per eseguire il calcio, cercando di sorprendere la difesa avversaria con una traiettoria insidiosa. Nonostante l’ottimo tentativo, il portiere del Cesena ha compiuto una parata di qualità, negando la Juventus U23 dalla possibilità di portarsi in vantaggio. Il Cesena, dalla sua parte, cercherà ora di capitalizzare su questa situazione e invertire il corso della partita. La Juventus U23, d’altra parte, si sta dimostrando pericolosa in attacco e cercherà ulteriori opportunità per sbloccare il risultato. La partita rimane aperta e intrigante, con entrambe le squadre alla ricerca del gol che potrebbe fare la differenza.

Cesena e Juventus U23 si è conclusa con la vittoria del Cesena per 1-0, grazie alla rete di Pieraccini. Quest’ultimo è stato determinante nel cambiare il corso della partita, siglando il gol decisivo. Il momento chiave è arrivato al 68° minuto, quando Pieraccini del Cesena ha capitalizzato su un’occasione in area di rigore, mettendo la palla in rete con precisione. La Juventus U23 ha cercato di reagire e cercare il pareggio, ma la difesa del Cesena ha resistito agli assalti avversari. Il Cesena ha ottenuto tre punti importanti in questa partita, mentre la Juventus U23 dovrà analizzare la prestazione e cercare di migliorare nelle prossime sfide. La vittoria del Cesena è un risultato significativo che influenzerà la classifica e fornirà slancio alla squadra.

CESENA JUVENTUS U23, IL TABELLINO

CESENA: Pisseri M. (Portiere), Pieraccini S., Prestia G., Silvestri L., Adamo E., Francesconi M. (dal 43′ st Varone I.), De Rose F., David A. (dal 43′ st Donnarumma D.), Hraiech S. (dal 1′ st Berti T.), Shpendi C. (dal 1′ st Corazza S.), Kargbo A. (dal 37′ st Ogunseye R.). A disposizione: Bagli G., Bumbu J., Chiarello R., Coccolo L., Giovannini A., Nannelli G., Piacentini M., Pierozzi E., Pitti E., Siano A. (Portiere)

JUVENTUS U23: Daffara G. (Portiere), Stivanello R., Poli F., Muharemovic T., Savona N., Comenencia L. (dal 32′ st Cerri L.), Palumbo M., Damiani S. (dal 1′ st Valdesi A.), Turicchia R. (dal 31′ st Mulazzi G.), Guerra S., Anghele L. (dal 42′ st Mancini T.). A disposizione: Citi A., Doratiotto G., Iocolano S., Maressa T., Ntenda J., Perotti C., Scaglia S. (Portiere), Stramaccioni D.

RETI: al 24′ st Pieraccini S. (Cesena) .

AMMONIZIONI: al 43′ st Ogunseye R. (Cesena), al 45’+2 st Berti T. (Cesena) al 16′ st Palumbo M. (Juventus U23).

