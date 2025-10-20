Video Cesena Lazio Primavera (risultato finale 3-1) gol e highlights della gara valida per l'ottavo turno della Primavera 1 2025/2026.
VIDEO CESENA LAZIO PRIMAVERA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Al Centro Sportivo “Romagna Centro” di Martorano il Cesena Primavera sconfigge per 3 a 1 i pari età della Lazio e vola al secondo posto. Nel primo tempo sembrano essere i ragazzi allenati da mister Campedelli a voler tentare di imporsi sin dalle fasi iniziali come suggerito dall’insidioso spunto offensivo firmato da Tosku, comunque incapace di inquadrare per poco il bersaglio, intorno al 18′.
Neanche i suoi compagni Domeniconi, sparando alto al 28′, e Wade, impreciso di testa, al 40′ combinano poi di meglio e nemmeno Carbone pare in grado di battere il portiere avversario nel recupero con un’altra azione d’attacco verso il 45’+2′.
Nel secondo tempo i biancocelesti ripartono in maniera decisamente più propositiva rispetto a quanto accaduto in apertura di match e vengono intercettati da due interventi provvidenziali compiuti da Casadei su Munoz al 47′ e pure al 53′ con Ferrari. Nel finale i giovani del Cavalluccio spezzano l’equilibrio al 57′ col gol siglato su calcio di punizione da Bertaccini.
Proprio quest’ultimo completa la doppietta personale sempre con un piazzato vincente, e complice un errore commesso dall’estremo difensore Bosi, al 59′ ed i capitolini riducono le distanze quando Sulejmana trasforma al 65′ il calcio di rigore assegnato per un intervento irregolare commesso da Biguzzi nei confronti di Cuzzarella.
E’ Rossetti a calare il tris definitivo per gli emiliani all’85’, sfruttando l’assist offertogli da Wade. Questa vittoria assegna tre nuovi punti al Cesena U20 che raggiunge così quota 17 nella classifica del campionato valida per la stagione 2025/2026. La Lazio U20 rimedia invece una sconfitta e rimane bloccata a dieci punti nella graduatoria della Primavera 1 dopo l’ottava giornata.