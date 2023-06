Video/ Cesena Lecco (3-6 dcr) gol e highlights: prosegue la favola dei blucelesti (Serie C, 8 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CESENA LECCO: IMPRESA DEI LOMBARDI!

Luciano Foschi – subentrato ad Alessio Tacchinardi dopo le prime giornate di campionato – e i suoi ragazzi stanno scrivendo la più bella pagina di storia del Lecco da 50 anni a questa parte. È grazie a loro se i blucelesti si trovano a due sole partite da un incredibile traguardo, tornare in Serie B per la prima volta dal 1973. Dopo aver eliminato il Pordenone ribaltando i pronostici della vigilia, la favola sembrava destinata a interrompersi per colpa del Cesena, sulla carta decisamente più forte e che si era aggiudicata la gara d’andata al Rigamonti-Ceppi. Le numerose assenze tra i titolari sembravano lasciare poche speranze di rimonta, invece all’Orogel Stadium è accaduto un altro miracolo sportivo con i romagnoli che si sono letteralmente buttati via, pur avendo due risultati su tre a disposizione per conseguire l’obiettivo di sfidare il Foggia – che a sua volta ha fatto fuori il Pescara – nella finale dei play-off di Serie C.

Il talento dei gemelli Shpendi non è bastato a blindare la qualificazione all’ultimo atto degli spareggi. Cristian e – soprattutto – Stiven ce l’hanno messa tutta ma sulla loro strada hanno trovato un portiere formidabile che si chiama Melgrati. L’estremo difensore del Lecco ha sempre tenuto la saracinesca abbassata impedendo al Cesena di segnare il gol della tranquillità. Ai blucelesti bastava un gol per rimettere tutto in discussione ed è arrivato all’inizio del secondo tempo quando Buso in contropiede ha freddato Tozzo obbligando le due squadre a disputare i tempi supplementari e a giocarsi il passaggio del turno ai tiri di rigore. Una lotteria crudele che questa volta ha fatto piangere di gioia gli ospiti e di disperazione i padroni di casa, traditi dall’errore di Mustacchio che sbaglia la rincorsa e calcia malissimo, per Melgrati è un gioco da ragazzi bloccare la sfera. Il 38enne Parodi invece è bravissimo a mantenere il sangue freddo e a spiazzare Tozzo. Il cammino dei romagnoli si interrompe nella maniera più dolorosa e drammatica, nella migliore delle ipotesi ora li attende almeno un altro anno di purgatorio.

VIDEO CESENA LECCO 3-6 (DCR), IL TABELLINO

CESENA-LECCO 3-6 (DCR)

CESENA (3-4-1-2): Tozzo; Ciofi (99′ Mustacchio), Prestia (76′ Albertini), Silvestri; Adamo (76′ Celiento), De Rose, Brambilla (65′ Chiarello), Mercadante; Bumbu (46′ Hraiech); C. Shpendi (65′ Ferrante), S. Shpendi. All. Domenico Toscano.

LECCO (3-5-2): Melgrati; Lepore, Bianconi (82′ Stanga), Celjak; Giudici, Zuccon, Girelli (82′ Martorelli), Zambataro, Buso (106′ Scapuzzi); Pinzauti (75′ Bunino), Tordini (59′ Mangni). All. Luciano Foschi.

ARBITRO: Giuseppe Collu (Sez. di Cagliari).

AMMONITI: 74′ Celjak (L), 79′ Lepore (L), 90’+1′ Martorelli (L), 90’+3′ Giudici (L), 100′ Hraiech (C), 105′ Mustacchio (C).

RECUPERO: 0′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 56′ Buso (L).

