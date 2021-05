Video/ Cesena Matelica (2-3): highlights e gol. Balestrero decide il match all’98’!

VIDEO CESENA-MATELICA (2-3): LA SINTESI

All’Orogel Stadium-Dino Manuzzi il Matelica supera in trasferta ed in extremis il Cesena per 3 a 2. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa a provare a conquistare le redini del match riuscendo anche ad affacciarzi in avanti tramite il tentativo di Caturano, anticipato però sul più bello dall’intervento in uscita di Vitali al 7′. I minuti scorrono sul cronometro e sono gli ospiti guidati dal tecnico Colavitto a cresere fallendo un paio di occasioni con Leonetti al 18′ e Volpicelli al 24′, oltre a cogliere un palo con Moretti al 28′. Gli sforzi da loro compiuti portano i frutti sperati intorno al 37′ quando Magri mette a segno la rete del vantaggio per i biancorossi con un preciso colpo di testa sul calcio d’angolo battuto da Volpicelli. I bianconeri non demordono e si vedono annullare una rete a Bortolussi per fuorigioco al 42′ prima che lo stesso Bortolussi si faccia parare da Vitali un calcio di rigore nel recupero al 45’+4′ assegnato per fallo di Tofanari ai danni di Caturano.

Nel secondo tempo gli uomini di mister Viali non sembrano in grado di trovare lo spirito giusto per rimontare ed i marchigiani ne approfittano anzi per raddoppiare al 50′ per merito del gol siglato da Calcagni, ispirato dal suggerimento di Balestrero. Nell’ultima parte dell’incontro però i bianconeri riaprono il match andando a segno con Di Gennaro, su passaggio di Bortolussi, al 69′ e Favale lascia i suoi in inferiorità numerica rimediando un cartellino rosso all’88’ per un fallo da ultimo uomo. Inutile infine la rete del pari emiliano realizzata nel recupero al 90’+5′ da Ardizzone poichè è Balestrero a firmare il gol decisivo per i suoi al 90’+8′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Rutella, proveniente dalla sezione di Enna, oltre ad aver espulso Favale e Sorrentino al 90’+9′ nel Cesena con un rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Gonnelli ed Ardizzone da un lato, Tofanari e Leonetti dall’altro. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche permette al Matelica di qualificarsi al turno successivo dei playoff mentre il Cesena viene eliminato dalla corsa alla Serie B.

IL TABELLINO

Cesena-Matelica 2 a 3 (p.t. 0-1)

Reti: 37′ Magri(M); 50′ Calcagni(M); 69′ Di Gennaro(C); 90’+6′ Ardizzone(C); 90’+8′ Balestrero(M).

CESENA (4-3-1-2) – Nardi; Ciofi, Ricci, Gonnelli, Favale; Capellini, Di Gennaro, Steffè; Zecca; Caturano, Bortolussi. A disp.: Benedettini, Fabbri, Zappella, Russini, Munari, Ardizzone, Collocolo, Nanni, Petermann, Sorrentino, Lepri. All.: William Viali.

MATELICA (4-3-3) – Vitali; Tofanari, Magri, De Santis, Di Renzo; Balestrero, Pizzutelli, Calcagni; Volpicelli, Moretti, Leonetti. A disp.: Cardinali, Martorel, Fracassini, Bordo, Barbarossa, Baraboglia, Peroni, Franchi, Seminara, Maurizii, Alberti, Mbaye. All.: Gianluca Colavitto.

Arbitro: Daniele Rutella (sezione di Enna).

Ammoniti: 35′ Gonnelli(C); 45’+1′ Tofanari(M); 74′ Leonetti(M); 81′ Ardizzone(C).

Espulsi: 88′ Favale(C); 90’+9′ Sorrentino(C).

