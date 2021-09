Video/ Cesena Modena (1-2): gol e highlights, colpo gialloblu al Manuzzi (Serie C)

VIDEO CESENA MODENA (1-2): COLPO DEI CANARINI

Ecco il video di Cesena Modena 1-2, partita giocata per la sesta giornata nel girone B di Serie C, primo turno infrasettimanale della stagione. Il Modena vince in casa del Cesena: risultato finale 1-2. Bianconeri avanti per primi con Caturano poi la doppietta di Bonfanti (un gol per tempo) indirizza il derby verso l’Emilia. I canarini trovano tre punti che li consentono di restare aggrappati al treno play-off: nono posto con 9 punti dopo 6 turni di campionato. Il Cesena è invece sesto a quota 11. Nel prossimo turno di campionato i romagnoli giocheranno a Grosseto mentre il Modena ospiterà la Lucchese.

DIRETTA/ Pistoiese Ancona Matelica (risultato finale 0-4): poker marchigiano!

VIDEO CESENA MODENA: SINTESI PRIMO TEMPO

Cesena in campo con il 4-4-2. In porta Nardi, linea difensiva composta da Steffè, Mulè, Ciofi e Favale. A centrocampo da destra verso sinistra Ilari, Rigoni, Ardizzone e Tonin. In attacco spazio a Caturano e Bortolussi. Tesser sceglie invece il 4-3-1-2. Tra i pali Gagno, in difesa Azzi, Pergreffi, Silvestri e Renzetti. Mediana occupata da Armellino, Gerli e Duca mentre il reparto offensivo vede Tremolada in supporto della coppia Minesso-Bonfanti. Arbitra il derby il signor Paolo Bitonti di Bologna. Gli assistenti sono Emanuele De Angelis di Roma 2 e Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto. Il quarto ufficiale è Sajmir Kumara. Bianconeri subito pericolosi. Tunnel di Ardizzone su un avversario che non trova Steffè sulla fascia. Riparte il Modena. Risponde Tremolada, sempre dinamico in avanti. L’ex Entella cerca Bonfanti in area ma chiude alla grande la difesa di casa. Poco dopo Tremolada cerca la verticalizzazione verso Bonfanti, un po’ troppo lunga, e l’attaccante non riesce a mettere in mezzo verso Minesso.

Diretta/ Fermana Grosseto (risultato 2-0) streaming video tv: vince la Fermana!

Riecco il Cesena. Gran giocata sulla sinistra di Favale che trova Caturano in area che di testa manda tra le braccia di Gagno. Il risultato si sblocca al 18esimo. Azione prolungata dei bianconeri con la palla che finisce ad Ilari che dalla sinistra fa partire un cross verso l’area, il pallone arriva casualmente sui di Caturano che non sbaglia e fredda Gagno incolpevole. Arriva il primo ammonito del match. È Mulè del Cesena. Al 26esimo il Modena ristabilisce l’equilibrio con Bonfanti. Botta tremenda da fuori area dell’altro numero 9 in campo che fulmina Nardi che forse poteva fare meglio in questa occasione. Prova a rispondere il Cesena con un colpo di testa di Mulè dopo uno schema da corner ma Cagno para senza problemi nonostante la presenza in area piccola di tre maglie bianche. Alla mezzora Armellino spreca l’occasione giusto per il sorpasso. Sbaglia la misura del passaggio il centrocampista con Bonfanti e Minesso che aspettavano palla in area. Era una buona occasione dato che la difesa bianconera era scoperta. È sulla sinistra che nascono le azioni più pericolose del Cesena con Favale che sale molto e scambia bene con Tonin e Ilari. Nel finale di primo tempo il Cesena controlla la maggior parte del possesso senza però riuscire a concludere.

Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score: un altro tris per il Siena!

VIDEO CESENA MODENA: SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio da segnale nell’intervallo. Dopo un’avvio in sofferenza si fa vedere il Cesena con i tre davanti che confezionano una bellissima serie di scambi con Tonin che serve in area Bortolussi che in scivolata prende il palo. Primo cartellino giallo tra le fila ospiti: si tratta di Duca. Ritmi altissimi in questi primi minuti di secondo tempo. Continui capovolgimenti di fronte. Tanti spazi per le ripartenze da una parte e dall’altra. Gerli da fuori centra la testa di Mulè, l’arbitro ferma il gioco. Primi cambi per mister Viali: esce uno stanco Favale assieme a Tonin, in favori di Pierini e Yabre. Ammonito nel frattempo Renzetti. Poco dopo anche Steffè guadagna un cartellino giallo. Primi cambi per Tesser. Escono Duca e Minesso, entrano Ogunseye e Di Paola. Tremolada ci prova da calcio di punizione. Barriera. Al 66esimo il Modena trova il gol dell’1-2. Ancora lui, ancora Bonfanti. Bella azione del Modena con Azzi da destra che si porta la palla sul sinistro e fa partire un cross precisissimo per la testa di Bonfanti che manda alle spalle di Nardi. Doppio cambio per il Cesena: escono Ilari e Mulè, dentro Nannelli e Munari. Vicino alla tripletta Bonfanti dopo una dormita difensiva avversaria, il suo tiro finisce di poco al lato. I romagnoli rispondono con Pierini. Destro a giro del numero 10 che di un soffio non trova lo specchio della porta. Cesena vicino al 2-2. Cambio molto difensivo per Tesser che toglie Tremolada per inserire un difensore, Baroni. Ospiti vicini al tris. Azzi dalla destra rientra in area e da posizione molto defilata fa partire un tiro che si stampa sull’incrocio. Esordio di Missiroli con la maglia del Cesena che entra al posto di Ardizzone. Ammoniti Ciofi e Ogunseye per reciproche scorrettezze. Gara che diventa progressivamente sempre più accese. Nel finale gialli per Nardi e Armellino e rosso per Ogunseye. Vince il Modena.