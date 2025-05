VIDEO CESENA PALERMO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Dino Manuzzi il Cesena si aggiudica un importante successo superando il Palermo per 2 a 1. Nel primo tempo è Verre a suonare la carica per i rosanero in avvio di partita venendo in ogni caso beccato in posizione di fuorigioco intorno all’11’.

Lo stesso Verre non ha maggior successo nemmeno al 14′ ed il suo compagno Le Douaron si vede annullare una rete sempre per fuorigioco al 22′. I due portieri Klinsmann ed Audero cominciano ad effettuare interventi impegnativi prima su Le Douaron al 32′ e poi su Saric al 35′ ma i bianconeri sloccano il punteggio al 37′ con il gol siglato da Calò, sugli sviluppi di un calcio d’angolo e con l’aiuto di Prestia.

Il solito Le Douaron centra un palo al 45’+1′ ed i romagnoli, dopo aver fallito con Pohjanpalo un rigore assegnato per fallo di mano di Celia al 45’+5′ e ci deve pensare Pierozzi al 45’+6′ a ripristinare l’equilibrio segnando con l’aiuto di Ranocchia. Nel secondo tempo gli uomini di mister Mignani tornano in vantaggio in maniera definitiva in apertura di ripresa, precisamente al 46′, con il gol firmato dall’ex di turno Saric, capitalizzando un passaggio di Ceesay. Nel finale la squadra di Dionisi manca il pari con Pohjanpalo al 59′.

I padroni di casa non combinano certo di meglio sia con Calò al 66′ che con Shpendi al 68′, complice l’intervento di Audero. La vittoria conquistata nella trentasettesima giornata di campionato permette al Cesena di avvicinare i rivali di turno salendo a quota 47 nella classifica della Serie B stagione 2024/2025. La sconfitta conferma invece il Palermo a 48 punti come già era prima di iniziare questo primo weekend del mese di maggio.

VIDEO CESENA PALERMO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS