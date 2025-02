VIDEO CESENA PISA, GOL E HIGHLIGHTS

Allo Stadio Dino Manuzzi si conclude con un pareggio per 1 a 1 la sfida d’alta classifica tra Cesena e Pisa. Nel primo tempo i toscani suonano immediatamente la carica al 13′ calciando sul fondo con Tramoni ma gli emiliani non vogliono essere da meno e si vedono anzi annullare un gol con La Gumina per fuorigioco verso il 14′.

Gli uomini del tecnico Filippo Inzaghi ci credono e spezzano l’equilibrio iniziale al 33′ con il gol siglato da Tourè, raccogliendo l’assist di Meister. Mister Mignani deve invece ricorrere ad una sostituzione prematura inserendo Mendicino al posto di Francesconi per colpa di un infortunio già al 37′ e pure loro non possono esultare al 45’+3′ in occasione del gol di Adamo, annullato infatti con l’aiuto del VAR che ravvisa come il lancio di Donnarumma avesse oltrepassato la linea di fondo prima di tornare in campo.

Nel secondo tempo proprio lo stesso Donnarumma viene espulso al 49′ quando il direttore di gara decide di optare per il rosso su suggerimento del VAR dopo che aveva già ammonito il calciatore. Nel finale Angori sciupa un paio di chances tra il 58′ ed il 63′ prima che La Gumina ripristini defintivamente l’equilibrio con la rete del pareggio segnata al 79′.

