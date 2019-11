Video/ Cesena Reggio Audace (0-0): highlights, pareggio deludente (Serie C)

Ecco il video di Cesena Reggio Audace, partita valida per la 14^ giornata nel girone B del campionato di Serie C. Cesena e Reggio Audace si dividono la posta in palio dopo una gara senza grande emozioni: i romagnoli non riescono a fare il salto di qualità avvicinando la zona playoff, i granata perdono l’occasione per provare a mettere pressione a Padova e Vicenza e ricandidarsi fortemente al duello per la promozione diretta. Ottimo inizio di Butic che prova ad andarsene sulla sinistra sul servizio di Espeche ma viene chiuso. Capellini prova a servire Butic che per un soffio non trova il gol. Costa realizza ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Butic serve per Rosaia che calcia di gran carriera ma non trova lo specchio della porta. Butic serve per Valeri, Libutti chiude grazie ad un’ottima diagonale. Punizione di Franco dal limite dell’area, la sfera termina fuori di un soffio.

VIDEO CESENA REGGIO AUDACE: IL GOL NON ARRIVA

Costa serve Varone in area lasciato tutto solo, di testa cerca un compagno a rimorchio ma non trova nessuno. Kargbo prova l’iniziativa personale, Marson si distende e blocca. La prima frazione termina senza reti. Ad inizio ripresa Kargbo scende sulla destra e serve in mezzo per Marchi, Brignani salva tutto con una diagonale perfetta. Franco prova il tiro, la sfera viene deviata in angolo. Il corner non crea pericoli agli ospiti. Grande azione di Valeri che serve per Butic, il calciatore viene pescato in fuorigioco. Capellini si accentra e tira, la sfera non inquadra la porta. Budic prova la conclusione da fuori area, la difesa ospite respinge il pericolo. La compagine ospite prova a colpire in contropiede. Espeche prova il lancio lungo per Scappini, esce Marson. Brigani colpisce di testa e per poco non trova la rete. Haruna ferma Zerbin con un grandissimo intervento. La gara termina sullo zero a zero.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CESENA REGGIO AUDACE, GLI HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA