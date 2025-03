VIDEO CESENA SALERNITANA, GOL E HIGHLIGHTS

Allo Stadio Dino Manuzzi il Cesena non ha problemia nello sconfiggere Salernitana per 2 a 0. Nel primo tempo i bianconeri provano a partire in maniera arrembante a giudicare dalle sortite offensive firmate da La Gumina, tra il 2′ ed il 4′, immediatamente in avvio. I campani cominciano quindi a farsi vedere in attacco specie al 22′ su calcio di punizione quando Verde coglie un palo e senza poi inquadrare lo specchio della porta da posizione favorevole con Cerri invece al 41′.

Nel secondo tempo l’entusiasmo iniziale dei Romagnoli viene spento poco oltre il 50′ quando il calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Ferrari ad intercettare una conclusione di Shpendi non viene confermato a seguito della revisione con il VAR, mostrando piuttosto come la sfera avesse colpito solo la schiena del calciatore difendente. Nel finale mister Breda ed i suoi uomini si disperano al 63′ quando la rete di Corazza viene annullata per un intervento irregolare fischiato nei confronti di Cerri.

E’ lo stesso Cerri spreca poi incredibilmente l’occasione più grande del match per pareggiare facendosi parare da Klinsmann il calcio di rigore assegnato per fallo di Ciofi su Ferrari su segnalazione del VAR all’83’. La squadra di mister Mignani spezza quindi l’equilibrio all’85’ con il gol firmato da Prestia, protagonista di un bel colpo di testa vincente. E’ successivamente Antonucci, approfittando di un’incertezza di Hrustic, a calare il sipario firmando il raddoppio al 90’+5′.

