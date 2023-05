Video/ Cesena Sampdoria Primavera (2-2) gol e highlights: pari pirotecnico

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CESENA SAMPDORIA PRIMAVERA (2-2): LA PARTITA

Un punto a testa ed occasione buttata per la Sampdoria Primavera, che al Centro Sportivo Romagna 1 non va oltre al pareggio contro un Cesena già retrocesso e con poco da chiedere alla sua stagione. Questa gara, valida per la trentesima giornata del Campionato Primavera 1, si apre con Ivanovic che dopo soli 10 minuti spaventa la retroguardia avversaria con un destro potente. Al 14esimo rispondono i bianconeri con David, ma Tantalocchi para. Al 22esimo il risultato si sblocca: Segovia lascia sul posto Manetti e dal limite dell’area, con un colpo da biliardo sopraffino, incrocia il destro perfettamente. Gol di pregevole fattura. Nel finale Montevago e Uberti sfiorano il raddoppio, ma manca la precisione.

La ripresa vede i blucerchiati approcciare nel migliore dei modi, ma Ivanovic si divora un gol clamoroso, e Montevago al 53esimo spacca la traversa da ottima posizione. Il Cesena ci crede, ed al 56esimo riesce a pareggiare: Migliardi la tocca di mano in area e Danes spiazza Tantalocchi dagli undici metri. I liguri subiscono il contraccolpo psicologico, ed al 71esimo i romagnoli la ribaltano clamorosamente: Giovannini avanza e dalla lunga distanza non lascia scampo all’estremo difensore avversario. Sassata imprendibile all’angolino. All’85esimo la Samp riesce a riacciuffarla grazie alla solita incornata di Montevago su assist di Segovia, ma il pari è deludente.

VIDEO GOL CESENA SAMPDORIA PRIMAVERA (2-2): TABELLINO

MARCATORI: 22′ Segovia, 57′ rig. Denes, 71′ Giovannini, 85′ Montevago.

CESENA (4-3-1-2): Veliaj; Manetti (86′ Rossi), Lepri, Ferretti, David; Balde, Lilli, Francesconi (65′ Carlini); Giovannini (75′ Suliani); Denes (86′ Gessaroli), Polli. A disposizione: Galassi, Elefante, Ghinelli, Guidi, Coveri, Bifini, Di Francesco, Campedelli, Milli. Allenatore: Capellini.

SAMPDORIA (3-5-2): Tantalocchi; Lotjonen (89′ Peretti), Aquino, Miettinen (74′ Savio); Porcu (62′ Di Mario), Uberti (62′ Conti), Cecchini, Segovia, Migliardi; Ivanovic (62′ Leonardi), Montevago. A disposizione: Gentile, Scardigno, Pozzato, Ntanda, Caruana, Tozaj. Allenatore: Tufano.

ARBITRO: Rispoli di Locri. Assistenti: Pistarelli di Fermo e Bracaccini di Macerata.

AMMONITI: Cecchini, Uberti, Lilli.

