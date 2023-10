Video/ Cesena Sestri Levante (2-2) gol e highlights: non basta la doppietta di Ciofi (15 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CESENA SESTRI LEVANTE: LA PARTITA

Il Cesena, secondo in classifica, viene fermato sul pari da un ottimo Sestri Levante. La compagine di casa, andata in vantaggio per due volte, subisce la rimonta definitiva da Forte. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Adamo crossa in mezzo, respinge la difesa ospite. Ciofi! La sblocca il Cesena! David la mette in mezzo da angolo, Prestia va di testa e trova Anacoura che respinge, Ciofi da due passi ribadisce in rete. Adamo in mezzo per Bumbu, Oliana lo anticipa. Forte ci prova con un tiro a giro, palla fuori davvero di poco. Errore da matita rossa per Ciofi con Forte che non si lascia pregare, la sua conclusione viene respinta dal palo! Sestri Levante che sta attaccando a testa bassa. David la mette in area da punizione, Silvestri di testa spreca da ottima posizione! Pane! La riprende il Sestri Levante! Cross da angolo, Pisseri esce a vuoto e Pane la mette di testa. Termina la prima frazione di gara.

IL SECONDO TEMPO

De Rose in mezzo per il colpo di testa di David, Anacoura para senza problemi. Ancora pericoli da palle inattive, Prestia di testa su angolo di David, grande risposta di Anacoura. Ciofi! Doppietta per il difensore e nuovo vantaggio del Cesena! Adamo la mette in mezzo, Varone fa da sponda per Ciofi che con il destro al volo la mette in rete. Forte! Sestri Levante cha la riprende dopo solo un minuto! Errata letture difensiva della difesa dei padroni di casa, Pisseri ritarda l’uscita e Forte trova il pari. Quattro i minuti di recupero, i ritmi sono decisamente calati. Saber mette un bel cross in mezzo, ci arriva Ogunseye che di testa spreca. Termina il match.

IL TABELLINO DI CESENA SESTRI LEVANTE

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo (41’ st Pierozzi), Varone, De Rose (23’ st Saber), David; Kargbo (41’ st Chiarello), Bumbu (16’ st Berti); Corazza (23’ st Ogunseye). In panchina: 61 Siano, 34 Veliaj, 3 Pitti, 13 Coccolo, 26 Piacentini, 73 Pieraccini, 70 Francesconi, 30 Giovannini. Allenatore: Domenico Toscano.

SESTRI LEVANTE (4-3-1-2): Anacoura; Podda (34’ st Ghigliotti), Pane, Oliana, Furno (dal 14’ st Regini); Troiano, Raggio Garibaldi, Parlanti; Candiano; Toci (23’ st Margiotta), Forte. In panchina: 64 Sias, 74 Raspa, 10 Andreis, 24 Grosso, 44 Masini, 90 Busatto, 23 Gala. Allenatore: Enrico Barillari.

ARBITRO: Andreano di Prato.

RETI: 9’ pt Ciofi. 44’ pt Pane, 19’ st Ciofi, 20’ st Forte.

AMMONITI: Pane, Adamo, Troiano, Silvestri.

