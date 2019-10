Video/ Cesena Sudtirol (0-1): highlights e gol. Basta Petrella al 77′ (Serie C)

Allo Stadio Dino Manuzzi il Sudtirol supera in trasferta il Cesena per 1 a 0. Come si vede nel primo tempo di Cesena Sudtirol, nel primo tempo gli ospiti partono forte ed impensieriscono la retroguardia avversaria prima con il tiro largo di Mazzocchi e poi al 6′ con il palo centrato da Zerbin. La partita per la 11^ giornata del girone B di Serie C si sblocca però soltanto nel corso del secondo tempo, quando i padroni di casa riescono a passare in vantaggio al 77′ per merito di Petrella, autore di una grande azione personale dopo aver quasi percorso tutto il campo di gioco. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Emanuele Rapace, della sezione di Perugia, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Capellini e Valencia da un lato, Berardocco, Turchetta dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche permettono al Sudtirol di salire a quota 22 nella classifica del girone B di Serie C dopo questo turno infrasettimanale, mentre il Cesena non si muove, rimanendo quindi fermo ad 11 punti. Per i romagnoli però la prossima occasione di migliorare il proprio piazzamento è ben vicina: nel weekend i bianconeri affronteranno il Ravenna in un magico Derby. I biancorossi se la vedranno con una Virtus Verona in grande crescita.

IL TABELLINO

Cesena Sudtirol 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 77′ Petrella(S).

CESENA (3-5-2) Agliardi; Ciofi, Ricci, Sabato; Zerbin, De Feudis, Rosaia, Capellini, Valeri; Zecca, Sarao. A disp.: Stefanelli, Marson, Giraudo, Brignani, Maddaloni, Butic, Valencia, Pantaleoni, Franco, Brunetti, Borello. All.: Francesco Modesto.

SUDTIROL (4-3-1-2) Cucchietti; Fabbri, Vinetot, Polak, Ierardi; Tait, Berardocco, Morosini; Casiraghi; Mazzocchi, Turchetta. A disp.: Taliento, Grbic, Gatto, Fink, Petrella, Davi, Rover, Alari, Romero. All.: Stefano Vecchi.

Arbitro: Giuseppe Emanuele Rapace (Perugia).

Ammoniti: 14′ Berardocco(S); 25′ Capellini(C); 52′ Turchetta(S); 79′ Valencia(C).

