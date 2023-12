Video/ Cesena Torres (1-1) gol e highlights: pari giusto al Manuzzi (17 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CESENA TORRES: LA SINTESI

Cesena e Torres si dividono la posta in palio dopo un match molto combattuto. Andiamo a rivivere le emozioni del match attraverso il racconto della gara. Zecca vince un contrasto e parte in contropiede, invece del passaggio prova il tiro ma non trova la porta. Cesena ad un passo dal vantaggio! Da angolo cross e Prestia va di testa a botta sicura, salva sulla linea Zaccagno. Berti sigla dopo una respinta corta di Zaccagno, c’è però fuorigioco. Scambiano Giorico e Zecca, si chiude bene la difesa avversaria. Padroni di casa che spingono a caccia del vantaggio, difende bene la Torres. Pochi minuti alla fine della prima frazione di gara, prevalgono le due difese al momento. Termina la prima frazione di gioco.

Diretta/ Cesena Torres (risultato finale 1-1): Fischnaller risponde a Shpendi (17 dicembre 2023)

Shpendi! La sblocca il Cesena! Azione personale di Kargbo che serve il centravanti, tiro al volo che supera Zaccagno! Fischnaller! Pareggia la Torres! Ruocco la mette in mezzo, Ruocco allunga per il compagno di squadra che non sbaglia! Donnarumma crossa in mezzo, Shpendi ci arriva di testa e centra il palo! Torre di Zecca di testa, smanaccia Pisseri. De Rose dal limite, Zaccagno la mette in angolo. Torres che rischia l’autogol, ancora bravo Zaccagno. Termina in parità un bel match.

Diretta/ Torres Arezzo (risultato finale 3-2): Mastinu decide il match! (Serie C, 10 dicembre 2023)

IL TABELLINO DI CESENA TORRES

CESENA: Pisseri M., Pieraccini S., Prestia G., Silvestri L., Pierozzi E., De Rose F., Francesconi M. (dal 28′ st Varone I.), Donnarumma D., Kargbo A. (dal 22′ st Corazza S.), Berti T. (dal 23′ st Hraiech S.), Shpendi C.. A disposizione: Siano A., Veliaj G., Bumbu J., Coccolo L., David A., Giovannini A., Ogunseye R., Piacentini M., Pitti E.

TORRES: Zaccagno A., Idda R., Antonelli N., Dametto P., Zecca G., Giorico D. (dal 31′ st Cester S.), Mastinu G., Liviero M., Ruocco F., Scotto L. (dal 35′ st Masala A.), Fischnaller M.. A disposizione: Garau P., Petriccione D., Fabriani C., Goglino P. A., Kujabi K., Lora F., Mandrelli N., Menabo S., Nunziatini F., Pelamatti A., Pinna R., Sanat A., Siniega G.

Video/ Recanatese Cesena (1-2) gol e highlights: Shpendi sigla il successo! (Serie C, 9 dicembre 2023)

Reti: al 3′ st Shpendi C. (Cesena), al 7′ st Fischnaller M. (Torres) .

Ammonizioni: al 12′ st Kargbo A. (Cesena) al 38′ pt Mastinu G. (Torres), al 20′ st Fischnaller M. (Torres), al 40′ st Cester S. (Torres).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CESENA TORRES













© RIPRODUZIONE RISERVATA