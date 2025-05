VIDEO CESENA VERONA PRIMAVERA, GOLEADA!

Molto divertente l’inizio di Cesena Verona Primavera, due squadre che possono regalare spettacolo sopratutto per via delle loro difese che tutto sono tranne che grantitiche. Infatti abbiamo dopo appena cinque minuti una bella azione per Monticelli, che viene imbucato per vie centrali dove la difesa casalinga fatica a contenere. Il tiro però si spegne lontano dai pali.

All’intervallo si va comunque sul risultato di 0-0, nonostante una bella azione di Mogentale che riesce a smarcarsi in solitaria di due giocatori prima di concludere in porta. Il suo tiro però esce a lato di poco, sfiorando il palo. Sempre lui poi su corner prova un bel colpo di testa, forte si, ma non preciso, infatti finisce tranquillamente tra le braccia del portiere.

VIDEO CESENA VERONA PRIMAVERA, IL SECONDO TEMPO

Netta e travolgente vittoria per il Verona Primavera, che domina in trasferta contro il Cesena chiudendo la gara con un eloquente 0-5. La partita si è aperta su ritmi altissimi, con entrambe le squadre propense all’attacco ma con i bianconeri apparsi subito troppo vulnerabili in fase difensiva.

Il primo squillo decisivo arriva nella ripresa, quando Vermesan sblocca il risultato finalizzando un’azione corale con un potente tiro all’angolo opposto, imparabile per il portiere. Poco dopo, lo stesso Vermesan firma la doppietta personale con un altro inserimento perfetto in area. A quel punto il Verona prende definitivamente in mano le redini del gioco e dilaga: Monticelli segna approfittando di una difesa ormai disorientata, mentre nel finale arrivano altre due reti che completano il trionfo degli ospiti. Il Cesena non riesce mai a reagire realmente, lasciando spazi enormi e mostrando poca lucidità nelle rare occasioni offensive.

VIDEO CESENA VERONA PRIMAVERA: GOL E HIGHLIGHTS