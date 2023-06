Video/ Cesena Vicenza (0-0) gol e highlights: pari a reti inviolate (31 maggio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CESENA VICENZA: PARTITA BLOCCATA!

Cesena Vicenza, gara valevole per il ritorno dei playoffs di Serie C che inizia a favore della squadra ospite che riesce a macinare gioco a discapito dei padroni di casa, che cercano di ripartire in contropiede. Tattica poco fruttuosa poiché il Vicenza attacca e attacca bene fuori casa, non di meno hanno creato un vero e proprio dominio fuori dal loro stadio. Corazza si rende pericoloso grazie a delle ottime penetrazioni a cui sono mancate però delle realizzazioni degne di questo nome, la prima punta infatti non riesce a prendere in nessuna occasione bene il pallone. Altrimenti sarebbero dolori per la squadra ospite.

Tutto ancora bloccato in Cesena Vicenza, gara che rimane sul pari a reti inviolate perché nessuna delle due riesce a creare abbastanza qualità per arrivare a servire palloni decenti agli attaccanti. Sia Bumbu che Stoppa sono dei trequartisti più di inserimento che di palleggio. Questo in fase di costruzione si fa sentire davvero molto. Di fatto le squadre creano qualcosa solamente in contropiede, momento in cui la qualità serve a poco, ma anche in questo caso nessun cross invitante è stato servito sui piedi degli attaccanti, ma nemmeno sulla testa. Si sa che quando poi gli attaccanti non vengono sollecitati arrivano poco lucidi al tiro.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CESENA VICENZA, IL SECONDO TEMPO

Ricomincia Cesena Vicenza, una gara bloccata che non riesce a sbloccarsi poiché nessuna delle due squadre riesce a trovare uno spunto vincente. Probabilmente essendo che le due squadre giocano principalmente a specchio questo blocca ogni via di fuga laterale che permetterebbe la creazione di qualche palla goal. Male fino a questo momento Jimenez, il mediano dovrebbe creare palleggio e dirigere i tempi della partita, ma questo non gli riesce anche grazie all’ottima copertura da parte di Bumbu che lo limita e anche di parecchio. La gara molto probabilmente sarà decisa da un episodio.

Termina Cesena Vicenza che non riesce a trovare sbocchi o azioni da gola concrete, come nella partita di andata purtroppo nessuna delle due riesce a trovare lo spunto per vincere la gara, o quantomeno segnare una rete. Solamente Shpendi del Cesena ci ha provato con un tiro da fuori su cui il portiere è dovuto intervenire, sul calcio d’angolo che ne è scaturito però nessun giocatore ha avuto la prontezza di segnare, infatti la squadra è molto stanca e si è visto, come dopotutto il Vicenza.

VIDEO HIGHLIGHTS CESENA VICENZA, IL TABELLINO

CESENA: Tozzo; Prestia, Ciofi, Silvestri; Adamo, Brambilla, De Rose, Mercadante; Bumbu; Corazza, S.Shpendi. All. Toscano

VICENZA: Confente; Ierardi, Pasini, Cappelletti, Greco; Jimenez, Ronaldo; Dalmonte, Stoppa, Della Morte; Ferrari. All. Tomhassen

AMMONITI: Ciofi, Brabilla, Pasini, Greco, Jimenez

