Video/ Cesena Vicenza (1-3): highlights e gol. Tris biancorosso al Manuzzi

Allo Stadio Dino Manuzzi il Vicenza supera in trasferta il Cesena per 3 a 1. Come si vede nel video di Cesena Vicenza, nelle fasi iniziali del primo tempo i padroni di casa tentano subito di prendere in mano le redini del match nonostante siano gli ospiti a farsi pericolosi per primi grazie allo spunto di Cinelli già al 4′. Tra gli emiliani Caturano fa in tempo ad affacciarsi in avanti all’11’ per poi essere sostituito prematuramente al 16′ dal suo compagno Butic a causa di un infortunio ed i biancorossi ne approfittano per guadagnare terreno prezioso. La squadra allenata dal tecnico Di Carlo trova quindi la rete del vantaggio intorno al 39′ per merito di Guerra, capitalizzando l’assist offertogli da Nalini. Nel secondo tempo i veneti dilagano aumentando il distacco grazie ai gol realizzati da Saraniti al 65′ e da Cinelli al 70′, quest’ultimo con una grande conclusione di sinistro al volo da fuori area raccogliendo un pallone respinto. Gli emiliani cercano quindi di quantomeno accorciare le distanze e ci riescono senza andare oltre al gol firmato da Butic al 76′, trasformando un calcio di rigore concesso per un fallo subito da Valeri. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele De Santis, proveniente dalla sezione di Lecce, ha estratto il cartellino giallo per ben sette volte ammonendo rispettivamente Zerbin, Franco e Lo Fase da un lato, Padella, Nalini, Saraniti ed Arma dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalla mura amiche in questo ventisettesimo turno di campionato permettono al Vicenza di salire a quota 61 nella classifica del girone B di Serie C mentre il Cesena non si muove, rimanendo fermo a 30 punti.

IL TABELLINO

Cesena-Vicenza 1 a 3 (p.t. 0-1)

Reti: 39′ Guerra(V); 65′ Saraniti(V); 70′ Cinelli(V); 76′ RIG. Butic(C).

Assist: 39′ Nalini(V).

CESENA (4-3-3) – Marson, Zampano, Ricci, De Santis, Valeri, Ardizzone, De Feudis, Franco, Borello, Zerbin, Caturano(16′ Butic per infortunio). A disp.: Agliardi, Stefanelli, Maddaloni, Giraudo, Russini, Munari, Capellini, Sabato, Rosaia, Brunetti, Lo Faso. All.: William Viali.

VICENZA (4-4-2) – Grandi, Bruscagin, Padella, Cappelletti, Liviero, Nalini, Pontisso, Cinelli, Vandeputte, Saraniti, Guerra. A disp.: Albertazzi, Pizzignacco, Bianchi, Scoppa, Bizzotto, Zonta, Arma, Giacomelli, Zarpellon, Marotta, Tronco, Barlocco. All.: Di Carlo.

Arbitro: Daniele De Santis (Lecce).

Ammoniti: 10′ Zerbin(C); 45’+1′ Padella(V); 54′ Nalini(V); 59′ Franco(C); 67′ Saraniti(V); 82′ Arma(V); 90’+3′ Lo Fase(C).

