Video/ Cesena Vis Pesaro (2-0) gol e highlights: vittoria bianconera (Serie C)

Andiamo a vedere il video dei gol e degli highlights di Cesena Vis Pesaro. Il Cesena vince e convince al Dino Manuzzi Orogel Stadium, sotto gli occhi del proprio pubblico, ma ormai non ci sono più speranze per i playoff. Questa gara, valida per la trentasettesima giornata di Serie C, vede i padroni di casa approcciare meglio e dominare in lungo ed in largo dal primo all’ultimo minuto.

Al 23esimo si sblocca la gara, dopo il palo clamoroso colpito da Bumbu con un rasoterra insidioso: sugli sviluppi di un calcio da fermo, Silvestri si coordina al volo, schiacciando la sua conclusione, e trovando una deviazione decisiva che indirizza la sfera all’incrocio. Coordinazione bellissima e vantaggio meritato.

Nella seconda metà della prima frazione di gioco soltanto un destro debole e centrale di Brambilla crea qualche emozione in tribuna, ma i ritmi si abbassano. Nel secondo tempo i bianconeri ripartono fortissimo, e dopo appena due minuti il meraviglioso controllo di Corazza consente all’attaccante di arrivare alla conclusione, che si perde sul fondo. Al 50esimo Ciliento non approfitta della sponda precisa del solito Silvestri, ed a porta vuota cestina il 2-0. Nel finale ci pensa uno dei migliori in campo, ovvero Shpendi, a chiudere definitivamente i giochi con un diagonale chirurgico da posizione angolata, che si insacca proprio a fin di palo.

VIDEO CESENA VIS PESARO (2-0): TABELLINO

CESENA: Tozzo A., Celiento D., Ciofi A., Silvestri L., Adamo E. (dal 42′ st Calderoni M.), Brambilla A., Bumbu J. (dal 17′ st Chiarello R.), Mustacchio M. (dal 1′ st Zecca G.), Hraiech S. (dal 17′ st Bianchi N.), Corazza S., Shpendi S.. A disposizione: Lewis L., Pollini L., Zecca G., Bianchi N., Chiarello R., Calderoni M., Albertini A., Francesconi M., Mercadante M., Pieraccini S., Shpendi C., Udoh P.

VIS PESARO: Farroni A., Tonucci D. (dal 24′ st Rossoni S.), Bakayoko A., Gavazzi F., Ghazoini E., Astrologo A., Valdifiori M., Zoia R., Ngom M. B. (dal 1′ st Sanogo A.), Pucciarelli M., Fedato F. (dal 36′ st Aucelli C.). A disposizione:Campani M., Sanogo A., Rossoni S., Aucelli C., Borsoi M., Coppola M., Enem J., Garau O., Gega E., Gerardi F., Parodi S., Provazza A., St.Clair H.

Reti: al 22′ pt Silvestri L. (Cesena) , al 45’+1 st Shpendi S. (Cesena) .

Ammonizioni: al 6′ st Hraiech S. (Cesena), al 13′ st Celiento D. (Cesena) al 30′ pt Ngom M. B. (Vis Pesaro), al 30′ pt Bakayoko A. (Vis Pesaro), al 8′ st Valdifiori M. (Vis Pesaro), al 42′ st Aucelli C. (Vis Pesaro).

Espulsioni: al 36′ st St.Clair H. (Vis Pesaro).

