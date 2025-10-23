Video Chelsea Ajax (risultato finale 5-1) gol e highlights della gara valida per la terzo turno della Champions League 2025/2026.
VIDEO CHELSEA AJAX, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
A Stamford Bridge il Chelsea annichilisce l’Ajax vincendo addirittura per 5 a 1. Nel primo tempo Guiu non concretizza una buona occasione per gli inglesi guidati in panchina dal tecnico italiano Enzo Maresca subito in avvio al 12′.
Al 17′ gli olandesi rimangono in inferiorità numerica quando l’arbitro, che aveva inizialmente optato per una semplice ammonizione, espelle Taylor con un cartellino rosso dopo esser stato richiamato al VAR. Proprio il già protagonista Guiu sigla quindi il gol del vantaggio londinese al 18′ su assist di Fofana. I biancorossi rimpiazzano Gloukh con Mokio verso il 23′ ed il tiro deviato di Caicedo, ispirato da Gittens, finisce col mandare il pallone in rete al 27′ per il raddopio dei britannici.
I Lancieri accorciano il distacco al 33′ quando Weghorst trasforma un calcio di rigore assegnato per un intervento irregolare commesso da Adarabioyo ma è lo stesso Weghorst a ricambiare il favore agli avversari commettendo un fallo da rigore ed Enzo Fernandez non sbaglia dal dischetto al 45′. Nel recupero al 45’+6′ il nuovo penalty fischiato per un errore di Baas viene poi realizzato anche da Estevao per il poker dei Blues.
Nel secondo tempo il subentrato George ci impiega appea tre minuti per iscriversi all’elenco dei marcatori col gol che vale la cinquina definitiva al 48′. Nel finale Estevao non concretizza una buona chance per far doppietta al 76′.
Questa netta vittoria permette al Chelsea di aggiudicarsi i tre punti in palio e di salire quindi a quota sei in classifica. La sconfitta rimediata lontano dalle mura amiche, la terza in altrettante partite di Champions League, conferma invece l’Ajax sul fondo con zero punti in Europa.