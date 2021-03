Video/ Chelsea Atletico Madrid (2-0) gol e highlights. Blues qualificati

Dopo la vittoria dell’andata, il Chelsea legittima la qualificazione battendo 2-0 un Atletico Madrid troppo sterile in fase offensiva. L’Atletico Madrid prova subito a pungere con Renan Lodi, ma la sua conclusione al 4′ è centrale e viene controllata da Mendy. Il Chelsea è comunque più intraprendente in questo avvio di partita con le incursioni di Marcos Alonso e Ziyech che vengono comunque soffocate dalla difesa dei Colchoneros, quindi al 20′ su un cross di James irrompe Werner che non riesce però a inquadrare la porta. Al 22′ proprio James cerca la secca staffilata che si alza sopra la traversa della porta difesa da Oblak, quindi fiammata dell’Atletico che protesta per una trattenuta di Azpilicueta ai danni di Carrasco, ma Orsato vede bene in una situazione delicata, ricevendo anche la conferma da Irrati al VAR, non concedendo la massima punizione. Si alza la tensione nel match, viene ammonito Havertz per un fallo in attacco di Havertz, quindi giallo anche per Renan Lodi per un intervento falloso su James. Al 34′ passa il Chelsea: a sbloccare il risultato è Ziyech, che sfrutta un assist di Werner ancora una volta strepitoso nell’affondare, imprendibile per la difesa dei Colchoneros. All’Atletico Madrid servono comunque sempre 2 gol per la qualificazione e al 40′ si rende pericoloso Joao Felix, con una gran botta dalla distanza che non sorprende comunque l’attento Mendy. L’Atletico Madrid inizia la ripresa con Hermoso in campo al posto di Renan Lodi, ma al 3′ è Werner a impegnare severamente Oblak. Al 6′ un fallo su Havertz costa l’ammonizione a Saul Niguez, mentre al 9′ una frustata di Rudiger esce d’un soffio a lato. Fuori Carrasco, dentro Dembelé al 10′, quindi è ancora Ziyech a costringere Oblak al grande intervento sopra la traversa. Simeone richiama Suarez per inserire Correa e l’uruguaiano non sembra molto convinto della decisione. I Colchoneros hanno tentato il tutto per tutto nel finale e Dembelé e Joao Felix hanno sfiorato l’1-1, che comunque non sarebbe bastato agli spagnoli per la qualificazione. Il sigillo alla partita l’ha messo Emerson Palmieri, che al 94′ ha siglato il definitivo 2-0 incrociando il tiro e battendo Oblak, dopo aver ricevuto un perfetto assist da Pulisic.

DIRETTA/ Chelsea Atletico Madrid (risultato finale 2-0) streaming: la chiude Emerson!

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Secondo l’allenatore del Chelsea, Tomas Tuchel, la voglia di vincere dei Blues ha fatto la differenza: “Ottima prestazione, un grande impegno. Un incredibile lavoro di squadra dai ragazzi in campo e anche da parte di chi era in tribuna. Si poteva sentire bene che lo volevamo fortemente il passaggio del turno. Nel primo tempo l’Atletico ha provato a pressarci ma hanno anche aperto degli spazi che abbiamo potuto sfruttare. Nel secondo tempo ci sono stati minuti in cui abbiamo sofferto ma siamo stati pronti a fare il necessario per vincere“. Diego Pablo Simeone invita l’Atletico Madrid ad archiviare l’eliminazione per tuffarsi di nuovo nella rincorsa alla Liga: “Hanno meritato la qualificazione nelle due gare. La gara di andata è stata giocata alla pari ma loro hanno segnato. Oggi sono stati migliori di noi e hanno meritato di vincere. Abbiamo cercato di trovare un modo per segnare, ma non siamo riusciti a trovare sbocchi nonostante i nostri sforzi. Suarez? E’ normale che i giocatori siano infastiditi quando li togli. Volevamo cambiare le cose in avanti e trovare un modo diverso di attaccare. Non sto cercando scuse. Sono stati la squadra migliore e non posso lamentarmi. Devi congratularti con loro, imparare da questo e resettare. E’ facile avere rimpianti dopo che il match è finito. Non puoi avere rimpianti, la partita ora è finita. Dobbiamo imparare. Volevamo restare in Champions League ma non abbiamo giocato così bene nel torneo di quest’anno, ma sono molto contento soprattutto di come ha giocato oggi Joao Felix“.

Risultati Champions League/ Diretta gol: Bayern e Chelsea avanti! Live score

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CHELSEA ATLETICO MADRID

LEGGI ANCHE:

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO LAZIO/ Quote: il jolly è Felipe CaicedoDiretta sorteggio Champions League, ottavi/ Bene la Juventus, male Lazio e Atalanta!AVVERSARIA JUVENTUS È IL PORTO/ Sorteggio ottavi Champions League: Pirlo pesca bene!Avversaria Lazio è il Bayern Monaco/ Ottavi Champions League durissimi per Inzaghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA