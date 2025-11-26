Video Chelsea Barcellona gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Champions League di oggi 25 novembre

VIDEO CHELSEA BARCELLONA: I BLUES DOMINANO!

Si chiude il primo tempo con un risultato in favore del Chelsea contro il Barcellona, il big match di questa serata di Champions che si chiude con il Chelsea avanti grazie all’autogol di Koundé, episodio chiave nato da una pressione costante dei Blues nell’area catalana. Al 27’ Pedro Neto calcia da posizione ravvicinata, la difesa respinge ma il rimpallo colpisce proprio Koundé che, nel tentativo di intervenire, devia il pallone nella propria porta. Dopo un check del VAR il gol viene convalidato e il Chelsea sblocca un match fino a quel momento equilibrato.

I padroni di casa sfiorano anche il raddoppio con James, che dal limite lascia partire un tiro potente destinato a infilarsi sotto la traversa ma che esce di un soffio. Prima del gol, gli inglesi avevano già aumentato la pressione in area con un’altra conclusione di Pedro Neto respinta dai difensori. Il Barcellona prova a reagire con qualche combinazione centrale, ma fatica a creare vere occasioni, venendo spesso chiuso dal blocco difensivo del Chelsea. I Blues chiudono la frazione con più ritmo, più aggressività e soprattutto con il vantaggio. Il secondo tempo invece è sotto il segno della conferma, approfondiremo nel prossimo segmento.

VIDEO CHELSEA BARCELLONA, IL SECONDO TEMPO

Il Chelsea chiude in trionfo, blindando il 3-0 nei minuti finali e controllando senza affanni un Barcellona mai davvero incisivo. La squadra inglese sfiora il poker con Enzo Fernández, che al 78’ arriva alla conclusione dal cuore dell’area ma calcia troppo centrale, trovando le mani del portiere. Pochi minuti prima il VAR aveva confermato il terzo gol dei Blues, con Slavko Vinčić che indica il centrocampo e fa partire l’esultanza definitiva.

Il Barça prova almeno a riaprire la partita con Raphinha all’80’: il brasiliano riceve in area, si gira bene e calcia rasoterra verso l’angolino sinistro, ma Sanchez risponde con un intervento perfetto che evita il 3-1 e spegne le speranze catalane. Flick prova a cambiare l’inerzia inserendo Balde e poi Dani Olmo per Yamal, mentre anche il Chelsea rinfresca l’attacco con l’ingresso di Jamie Gittens al posto di Pedro Neto. Ma ormai il ritmo è nelle mani dei londinesi, solidi, concreti e in pieno controllo fino al triplice fischio.

CHELSEA BARCELLONA: VIDEO E HIGHLIGHTS