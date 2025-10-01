Video Chelsea Benfica (1-0), gol e highlights: un autogol di Rios basta ai Blues per trovare i primi tre punti.

VIDEO CHELSEA BENFICA (1-0): LIVERANI IN SEMIFINALE

Il primo tempo del video Chelsea Benfica inizia con due squadre che si studiano e sembrano pronte a dare vita ad una partita fisica e ricca di contatti. Al 4′ è Enzo Fernndez a tentare la conclusone da fuori area ma non inquadra la porta. A rispondere è Lukebakio che prova con il suo mancino ma anche lui è impreciso. Il risultato cambia già al 18′ quando Garnacho riesce a trova il fondo sulla sinistra e mettere il pallone in mezzo. A centro area non c’è un suo compagno di squadra ma Richard Rios che non riesce ad allontanare il pericolo e manda in porta il pallone. La risposta dei portoghese è affidata a Pavlidis che prova la conclusione al 21′ ma non è abbastanza preciso per superare Sanchez. Gli ultimi minuti del primo tempo sono di gestione da parte dei Blues che non rischiano e portano a casa il vantaggio nel primo tempo.

I secondi 45 minuti di gioco del video Chelsea Benfica non lasciano spazio alle emozioni ma ad una partita chiusa che fatica a regalare occasioni da gol. Il demerito, in particolare, è del Benfica di Mourinho che non si “sbottona” neanche nello svantaggio e consente al Chelsea di gestire con semplicità il vantaggio. Solo negli ultimi minuti i portoghesi provano ad invertire la rotta del match ma i Blues respingono bene e non vengono impensieriti dalle avanzante tentate dagli ospiti. Al 96′, inoltre, la partita finisce ma lascia il Chelsea con dieci uomini per via di un doppio giallo ai danni di Joao Pedro che lo costringerà a saltare la prossima partita in casa contro l’Ajax.

VIDEO CHELSEA BENFICA (1-0): GOL E HIGHLIGHTS