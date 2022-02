Video/ Chelsea Lilla (2-0) gol e highlights: i Blues di Tuchel prenotano i quarti!

Tuchel si concede il lusso di battere i campioni di Francia del Lilla lasciando in panchina gente come Lukaku, Jorginho e Mount. Allo Stamford Bridge il Chelsea vince per 2-0 e si avvicina ai quarti di Champions League, la squadra di Gourvennec è una lontana parente di quella – allenata da Galtier – che un anno fa si aggiudicò a sorpresa la Ligue 1 battendo il ben più quotato PSG. I pericoli maggiori per Mendy arrivano dai suoi compagni, in particolare Rudiger che rischia l’autogol nelle fasi iniziali del match nel tentativo di anticipare Renato Sanches, mentre Bamba e David non sono mai riusciti a impensierire il portiere senegalese che in ogni caso non ha mai abbassato la guardia in mezzo ai pali. Dall’altra parte del campo è Havertz a prendersi la scena, l’attaccante tedesco va subito vicino al gol in un paio di occasioni, gonfiando la rete al terzo tentativo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la schiacciata di testa nel numero 29 non lascia scampo a Jardim che successivamente dice di no a Marcos Alonso.

Risultati Champions League/ Diretta gol live score: pari per la Juventus!

Nella ripresa le due squadre ripartono a mille ma sono sempre i padroni di casa a trovare nuovamente la via del gol con Pulisic che deve solo insaccare su assist di Kanté che si è fatto quasi tutto il campo palla al piede lasciando i suoi tutti quelli che hanno cercato invano di rincorrerlo. Quando il centrocampista francese di origini maliane è in serata sono davvero in pochi a tenergli testa. Il raddoppio congela di fatto la situazione e il Chelsea si limita a controllare, anche perché deve fare fronte agli infortuni di Kovacic e Ziyech che abbandonano il campo dolorante, normale quindi tirare il freno a muro e risparmiarsi per evitare che qualcun altro si faccia male, visto che l’infermiera dei Blues è già piuttosto affollata. Adesso il Lilla ha bisogno di un’impresa titanica per ribaltare la situazione e buttare fuori dal torneo i campioni uscenti, vincendo con almeno tre gol di scarto. Diciamo che i Blues hanno decisamente il coltello dalla parte del manico e la qualificazione in tasca.

Diretta/ Chelsea Lilla (risultato finale 2-0): i Blues prenotano i quarti

VIDEO CHELSEA LILLA 2-0, IL TABELLINO

CHELSEA-LILLA 2-0 (1-0)

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Kovacic (51′ Loftus-Cheek), Alonso (80′ Sarr); Ziyech (60′ Saul Niguez), Havertz; Pulisic (80′ Werner). All. Thomas Tuchel.

LILLA (4-3-3): Jardim; Zeki Celik, Fonte, Botman, Tiago Djalo (76′ Gudmundsson); Onana (65′ Burak Yilmaz), Xeka, Benjamin André; Renato Sanches (81′ Ben Arfa), David (81′ Zhegrova), Bamba. All. Jocelyn Gourvennec.

ARBITRO: Jesus Gil Manzano (ESP).

AMMONITI: 83′ Loftus-Cheek (C), 87′ Ben Arfa (L).

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL JUVENTUS/ Quote, la leadership di Matthijs De Ligt

RECUPERO: 0′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 8′ Havertz (C), 63′ Pulisic (C).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CHELSEA LILLA



© RIPRODUZIONE RISERVATA