VIDEO CHELSEA LIVERPOOL, CHE SFIDA!

Chelsea Liverpool, una squadra promossa campione di Inghilterra che non ha niente per cui giocare questo pomeriggio, infatti non sorprende che dopo pochi giri di orologio siano i Blues a passare in vantaggio grazie ad Enzo Fernandez. Il centrocampista però non ha fatto tutto da solo, ottimo il lancio di Pedro Neto che lo mette da solo davanti al portiere.

Termina il primo tempo, ma il risultato non cambia anche se sale la squadra Reds con Alexander Arnold che scodella dentro l’area un bel cross per la testa degli attaccanti che però non riescono ad intervenire, mentre dall’altra parte abbiamo Caicedo che si imbuca su un cross proveniente dalla sinistra, ma manca il bersaglio.

VIDEO CHELSEA LIVERPOOL, IL SECONDO TEMPO

Allo Stamford Bridge il Chelsea infligge un’amara sconfitta al nuovo Liverpool targato Arne Slot, vincendo per 2-1 al termine di una gara intensa e combattuta. I padroni di casa partono subito forte e passano in vantaggio dopo appena tre minuti: Pedro Neto scambia in area con Enzo Fernandez, che con una conclusione precisa all’incrocio firma l’1-0.

Il Liverpool prova a reagire ma fatica a costruire azioni pulite contro una retroguardia ben organizzata. Il primo tempo si chiude con i Blues in controllo, mentre i Reds si rendono pericolosi solo su qualche cross non concretizzato. Nella ripresa arriva il raddoppio del Chelsea grazie a un episodio sfortunato per i ragazzi di Slot: Jarell Quansah devia involontariamente nella propria porta, condannando i suoi sul 2-0. Il Liverpool però non molla e riesce ad accorciare le distanze con un gran gol di Alexis Mac Allister, che riaccende la speranza.

VIDEO CHELSEA LIVERPOOL: GOL E HIGHLIGHTS