Video Chelsea Los Angeles FC che racconta la sfida valevole per il Mondiale per Club. Cronaca, tabellino e migliori azioni della gara.

VIDEO CHELSEA LOS ANGELES FC: VITTORIA DEI BLUES!

Video Chelsea Los Angeles che racconta la sfida tra gli inglesi e gli americani. Al minuto 34 rete di Pedro Neto che approfitta di un filtrante da parte di Jackson che sorpassa la difesa con precisione. Il portoghese rientro verso l’interno, riuscendo a calciare alle spalle di Lloris colpendo sul primo palo. Poco prima il Chelsea era andato vicino alla rete del vantaggio con il numero 10 Palmer. Il mancino a giro dell’ex Manchester City si è spento fuori mentre Madueke si è visto ribattere da Lloris la propria conclusione. Dopo 45 minuti il risultato è di 1-0.

Secondo tempo che si apre con ritmi decisamente più alti. Los Angeles che si affaccia in più di un’occasione dalle parti di Sanchez. Palencia calcio con il sinistro ma prende il compagno sulla schiena, poco dopo Martinez spreca malamente. Anche il Chelsea va vicina al raddoppio con il colpo di testa di Jackson con il pallone salvato sulla linea. Palmer spreca sotto porta e poi è lo stesso che inizia l’azione del raddoppio. Delap taglia bene sulla destra e pesca in mezzo, dopo il passaggio di Palmer, Enzo Fernandez che non sbaglia. Sanchez chiude la porta in più di un’occasione mantenendo zero le reti subite.

VIDEO CHELSEA LOS ANGELES FC: GOL E HIGHLIGHTS