Video/ Chelsea Manchester City (2-1): highlights e gol. La decide Willian su rigore!

Il video di Chelsea Manchester City, con i gol e gli highlights della sfida della 31^ giornata di Premier League, ci racconta di una partita emozionate, che si è concluda con la vittoria dei Blues, in casa col risultato di 2-1, che pure ha determinato la vittoria matematica del Liverpool dello scudetto (i Reds hanno ora 23 punti di vantaggio). Ma tornando alla partita che si è svolta ieri tra le mura di Stamford Bridge, va pure detto che all’avvio il match si è rivelato dai ritmi abbastanza bassi, ed è solo dalla metà del primo tempo che si comincia a fare sul serio. Ecco che già al 36’ arriva la prima rete della serata, a firma proprio del Chelsea che con Pulisic punisce Ederson tra i pali, mandando il pallone nell’angolino basso. Sotto di un gol i citizens provano a reagire ma oltre alla buona occasione di Mahrez succede poco prima dell’intervallo. E’ dunque nella ripresa che, grazie a una buona girandola i cambi, le due compagini si scatenano. Al 55’ infatti arriva il gol del pareggio per Manchester City con una punizione a giro eccellente di Kevin De Bruyne: i Citizens di Guardiola ora recuperano fiato e tornano a pressare la difesa avversaria, pur concedendo ampio spazio anche nella propria area alle incursioni dei Blues. E’ dunque grande confusione in campo, con pure la direzione arbitrale che viene più volte chiamata al VAR: al 77’ però arriva, su calcio di rigore concesso per fallo di mano di Fernandinho (che si guadagna un rosso), e per il Chelsea si presenta al dischetto Willian che non sbaglia un colpo. Nel finale sono ancora scintille con Pedro, ma al triplice fischio finale il risultato al tabellone rimane ancora fermo sul 2-1: il Chelsea blocca dunque il City e regala al Liverpool il titolo di Campione d’Inghilterra.

IL TABELLINO

CHELSEA-MANCHESTER CITY 2-1 (1-0 PT)

RETI: 36′ Pulisic (C), 55′ De Bruyne (M), 78′ rig. Willian (C)

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Alonso; Barkley (73′ Kovacic), Kanté, Mount (91′ Pedro); Willian, Giroud (62′ Abraham), Pulisic (91′ Gilmour). All. Lampard

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte (74′ Otamendi), Mendy (59′ Zinchenko); De Bruyne, Rodri (55′ David Silva), Gundogan; Mahrez, Bernardo (55′ Gabriel Jesus), Sterling. All. Guardiola

Espulso Fernandinho (M) al 77′

Ammoniti: Alonso (C), De Bruyne (M)

