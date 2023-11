Video/ Chelsea Manchester City (4-4) gol e highlights: otto reti e nessun vincitore (12 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CHELSEA MANCHESTER CITY: SINTESI

Chelsea vs Manchester City, il punteggio resta inchiodato a 0-0. La tensione è palpabile sul terreno di gioco, con entrambe le squadre che cercano di guadagnare il controllo. Foden del Manchester City ha avuto un’occasione significativa, dimostrando la pericolosità degli attaccanti ospiti. La difesa del Chelsea, tuttavia, ha resistito bene. La partita è caratterizzata da un gioco fisico e tattico, con entrambe le squadre che cercano di imporre il proprio stile di gioco. Gli attaccanti cercano varchi nella difesa avversaria, mentre i difensori sono attenti a ogni azione avversaria. Il centrocampo è il fulcro delle azioni, con duelli intensi e cambi di gioco rapidi. Le due squadre sembrano determinate a ottenere i tre punti, e la sfida si preannuncia avvincente. Resta da vedere quale squadra riuscirà a prevalere e a conquistare la vittoria nei prossimi minuti. La partita promette emozioni e colpi di scena fino all’ultimo fischio dell’arbitro.

DIRETTA/ Chelsea Manchester City (risultato finale 4-4): Palmer spezza i Citizen! (Premier, 12 novembre 2023)

Al termine del primo tempo tra Chelsea e Manchester City, il punteggio è di 2-1 a favore dei padroni di casa. La partita ha regalato emozioni sin dai primi minuti, con Erling Haaland che ha aperto le marcature trasformando un calcio di rigore. Tuttavia, il Chelsea ha risposto prontamente con le reti di Thiago Silva e Raheem Sterling, ribaltando il vantaggio a proprio favore. Il livello di gioco è stato elevato, con entrambe le squadre che hanno dimostrato grande determinazione e talento. La sfida a centrocampo è stata particolarmente intensa, con duelli serrati e transizioni veloci da parte di entrambe le squadre. I difensori sono stati messi alla prova, ma anche gli attaccanti hanno creato diverse opportunità. La partita si preannuncia avvincente anche nel secondo tempo, con entrambe le squadre decise a conquistare i tre punti. Resta da vedere quali tattiche verranno adottate nel prosieguo della partita e se ci saranno altri colpi di scena. Gli appassionati di calcio possono aspettarsi una seconda metà di gioco emozionante.

Video/ Manchester City Young Boys (3-0) gol e highlights: Pep agli ottavi (Champions League, 8 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CHELSEA MANCHESTER CITY, IL SECONDO TEMPO

Nei primi venti minuti del secondo tempo di Chelsea e Manchester City, la situazione ha subito una svolta significativa, con il risultato ora a favore dei Citizens per 2-3. Le reti messe a segno da Akanji e Haaland hanno permesso al Manchester City di ribaltare il punteggio e portarsi in vantaggio. La partita si sta dimostrando molto avvincente, con entrambe le squadre che cercano di imporre il proprio gioco. I gol segnati potrebbero influenzare l’andamento della partita, e ora il Chelsea sarà chiamato a reagire per cercare di riequilibrare il risultato. Ci si aspetta che il match continui a essere ricco di emozioni e colpi di scena nei minuti a venire.

Diretta/ Manchester City Young Boys (risultato finale 3-0): quattro su quattro per Pep! (7 novembre 2023)

Chelsea e Manchester City si è conclusa con un risultato finale emozionante di 3-4, con il gol decisivo siglato da Rodri allo scadere. La sfida ha offerto spettacolo e gol, confermando l’intensa rivalità tra le due squadre. Il primo tempo è stato caratterizzato da un ritmo elevato e da diverse reti. Haaland, con una rete su rigore, ha aperto le marcature per il Chelsea, ma Silva e Sterling hanno ribaltato il punteggio per il Manchester City, portando gli ospiti in vantaggio. Tuttavia, Halaand ha pareggiato con una seconda marcatura, mantenendo la partita in bilico. Nel secondo tempo, Akanji e nuovamente Haaland hanno segnato per il Manchester City, portando il punteggio sul 2-3. . La vittoria del Manchester City rappresenta un importante passo avanti nella loro corsa al titolo, mentre il Chelsea dovrà valutare come gestire le sfide future. In ogni caso, la partita ha regalato emozioni ai tifosi e ha confermato la qualità di entrambe le squadre.

CHELSEA MANCHESTER CITY, IL TABELLINO

CHELSEA: Sanchez R., James R. (dal 19′ st Gusto M.), Disasi A., Silva T., Cucurella M., Caicedo M. (dal 44′ st Broja A.), Fernandez E. (dal 19′ st Mudryk M.), Palmer C., Gallagher C., Sterling R., Jackson N. (dal 45’+7 st Ugochukwu C.). A disposizione: Petrovic D., Badiashile B., Maatsen I., Madueke N., Matos A. Allenatore: Pochettino M..

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker K., Dias R., Akanji M., Gvardiol J., Rodri, Silva B., Foden P., Alvarez J. (dal 34′ st Kovacic M.), Doku J. (dal 14′ st Grealish J.), Haaland E.. A disposizione: Carson S., Ortega S., Bobb O., Lewis R., Nunes M., Phillips K. Allenatore: Guardiola P..

RETI: al 29′ pt Silva T. (Chelsea) , al 37′ pt Sterling R. (Chelsea) , al 22′ st Jackson N. (Chelsea) , al 45’+5 st Palmer C. (Chelsea) al 25′ pt Haaland E. (Manchester City) , al 45’+1 pt Akanji M. (Manchester City) , al 2′ st Haaland E. (Manchester City) , al 41′ st Rodri (Manchester City) .

AMMONIZIONI: al 22′ pt Cucurella M. (Chelsea), al 23′ pt Palmer C. (Chelsea), al 15′ st Caicedo M. (Chelsea), al 45’+4 st Jackson N. (Chelsea), al 45’+7 st Sterling R. (Chelsea) al 11′ st Doku J. (Manchester City), al 27′ st Rodri (Manchester City), al 45’+4 st Grealish J. (Manchester City).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CHELSEA MANCHESTER CITY













© RIPRODUZIONE RISERVATA