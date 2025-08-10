Video Chelsea Milan che racconta la sfida per la formazione di mister Allegri. Cronaca, tabellino e migliori azioni della partita da poco conclusa.

VIDEO CHELSEA MILAN: BRUTTO KO!

Video Chelsea Milan che racconta una gara molto divertente fin dall’inizio. Nei primi otto minuti succede di tutto. Coubis sfortunatissimo insacca alle spalle del proprio compagno il pallone del vantaggio del Chelsea, sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da James.

Il Milan è completamente in balia e subisce subito dopo la rete del raddoppio firmata da Joao Pedro. L’attaccante brasiliano colpisce di testa indisturbato sull’ottimo cross di Pedro Neto.

Il Milan risponde con Leao, decisamente il migliore dei suoi. Il portoghese trova anche il modo di segnare ma il direttore di gara annulla per fuorigioco.

Nella seconda frazione entra Modric e la musica cambia. Il Milan è più sicuro dei suoi mezzi e va vicinissimo al goal con il francese Fofana.

Azione a duettare con Leao con il pallone che non termina in porta. Nel finale Delap, autore di due reti, per il tris e il poker; Fofana rende meno amaro il passivo accorciando le distanze per il 4-1 finale..

VIDEO CHELSEA MILAN: GOL E HIGHLIGHTS