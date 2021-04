Video/ Chelsea Porto (0-1): highlights e gol. Taremi non basta, passano i Blues!

Nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions league, il Porto supera il Chelsea col risultato di 1-0, ma a passare alle semifinali della prima coppa UEFA per club sono i Blues, forti del 2-0 segnato nel turno di andata. Impresa dunque solo sfiorata per i lusitani, che si consolano con il gol di Taremi, che ha deciso la sfida al Pizjuan al quarto minuto di recupero dopo il 90’. Andando ora ad esaminare le azioni salienti di questa bella partita di Champions league, va detto che fin dal via sono stati ritmi altissimi per Chelsea Porto, disputata in campo neutro: al 8’ minuto di gioco è già occasione da gol per gli inglesi con Mount (deviata poi da Mbemba) e tre minuti dopo è chance lusitana con Corona, cui solo Jorginho riesce ad opporsi. Il Porto alza ancora i ritmi, ma il Chelsea si copre in difesa e neutralizza l’impeto avversario. Il cronometro intanto corre e il copione del primo tempo non cambia fino all’intervallo, con i lusitani che spingono parecchio. Al 33’ è poi chiarissima occasione per gli ospiti con Corona che arriva a tu per tu con il portiere avversario, ma fallisce spedendo la sfera alta sopra la traversa. Rientrati in campo dopo l’intervallo è il Chelsea a farsi più propositivo: al 9’ e al 12’ della ripresa arriva la doppia occasione dei Blues con Pulisic e Mount, ma la difesa del Porto non si fa cogliere di sorpresa. Arrivano poi i primi cambi dalla panchina e al 75’ entra Taremi, a sorpresa tenuto finora in panca da Conceiçao. Proprio il numero nove comincia a dare fastidio alla difesa del Chelsea, ma per il momento sono davvero poche scintille in campo, con gli inglesi che (qualificazione oramai in mano) non si lasciano scappare nessun pallone nella propria metà campo. È solo dopo il 9’, quando la tensione cala che arriva il colpo di scena: al 92’ è chance di gol per la squadra di Tuchel con Pulisic, mentre due minuti dopo è Taremi a regalare una vera perla, con un gol in rovesciata che vale il successo finale del Porto col risultato di 1-0. Purtroppo la rete non è stata sufficiente per ribaltare la serie in vista della qualificazione alle semifinali di Champions league: il Chelsea passa, il Porto se ne torna a casa.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL REAL MADRID/ Quote: il duello Salah-Benzema

IL TABELLINO

CHELSEA-PORTO 0-1

RETI: 93′ Taremi

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount (86′ Ziyech), Pulisic; Havertz (92′ Giroud). All. Tuchel

PORTO (4-3-3): Marchesín; Manafá (75′ Evanilson), Mbemba, Pepe, Zaidu Sanusi; Sérgio Oliveira (84′ Fabio Vieira), Uribe, Grujic (63′ Taremi); Otávio, Marega (75′ Nanu), Corona (75′ Luis Diaz). All. Conceicao

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND MANCHESTER CITY/ Quote: l'ex Gundogan

Ammoniti: Oliveira (P), Corona (P), Pepe (P), Luis Diaz (P), Taremi (P)

CLICCA QUI PER IL VIDEO CHELSEA PORTO, HIGHLIGHTS E GOL

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Chelsea Porto (risultato finale 0-1) streaming: Taremi che gol! Ma non basta

© RIPRODUZIONE RISERVATA