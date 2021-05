Video/ Chelsea Real Madrid (2-0): highlights e gol. Blues in finale di Champions!

Il Chelsea è il secondo finalista della Champions league 2020-21! La formazione di Tuchel battendo ieri sera a Londra il Real Madrid col risultato di 2-0 nella semifinale di ritorno, stacca il pass per la finale e raggiunge dunque i connazionali del Manchester City nella gara di Istanbul, prevista a fine maggio. Per i Blues, ieri a Stamford Bridge una prestazione perfetta: gran carattere e qualità di gioco non sono mancati ieri agli inglesi, che con merito hanno dunque eliminato i Blancos di Zidane, volando alla finalissima della prima competizione UEFA per club. Raccontando ora delle azioni salienti della sfida andata in scena solo ieri sera, va detto che al via sono gli spagnoli a partire con piglio deciso: pure dopo pochi minuti i padroni di casa emergono e in poco tempo ribaltano la situazione. E’ il Chelsea ora andata in avanti e già al 18’ è brivido con il gol di Timo Werner, poi annullato per fuorigioco: il Real Madrid reagisce con Benzema, ben respinto da Kantè tra i pali, ma per gli spagnoli è appena un lampo, perchè già al 28’ sono gli inglesi ad andare in vantaggio per 1-0 con mirabile gol di Werner. Sotto di un gol è sempre Benzema che prova a rispondere, ma di fatto il bomber dei Blancos non realizza molto e all’intervallo si torna negli spogliatoio con il risultato di 1-0 per il Chelsea.

DIRETTA/ Chelsea Real Madrid (risultato finale 2-0) streaming tv: la chiude Mount!

Nella ripresa ci si aspetta qualcosa di più da parte degli spagnoli, ma gli uomini di Zidane non riescono a contenere in maniera efficace la furia degli avversari: il Chelsea è più in palla e attacca senza tregua lo specchio di Courtois. Fin dai primi minuti della ripresa, Havertz e Mount impegnano non poco la difesa rivale e al 66’ tocca a Kantè sfiorare il raddoppio: è però solo all’85’ che Mount, servito da Pulisic trova il bis per gli inglesi. Negli ultimi istanti gli spagnoli si arrendono e al triplice fischio finale è festa dei Blues: il Chelsea batte il Real Madrid col risultato di 2-0 e vola in finale di Champions league 2020-21.

Probabili formazioni Chelsea Real Madrid/ Quote, i dubbi di Tuchel e Zidane

IL TABELLINO

CHELSEA-REAL MADRID 2-0 (1-0 PT)

RETI: 28′ Werner, 85′ Mount

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta (88′ James), Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount (88′ Ziyech), Havertz; Werner (67′ Pulisic). All. Tuchel

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Militao, Sergio Ramos, Nacho; Vinicius (63′ Asensio), Modric, Casemiro (76′ Rodrygo), Kroos, Mendy (63′ Valverde); Hazard (89′ Mariano Diaz), Benzema. All. Zidane

Ammoniti: Jorginho, Sergio Ramos, Christensen, Nacho, Kroos, Valverde

CLICCA QUI PER IL VIDEO CHELSEA REAL MADRID, HIGHLIGHTS E GOL (da sky)

DIRETTA/ Manchester City Psg (risultato finale 2-0) Canale 5: Citizens a Istanbul!

LEGGI ANCHE:

Video/ Crotone Inter (0-2): highlights e gol. Squali retrocessi, Conte sogna!Video/ Inter Milan (risultato 2-1) gol e highlights: Eriksen decisivo al 97'Video/ Juve Stabia Virtus Francavilla (2-1): highlights e gol, Romero al fotofinish!

© RIPRODUZIONE RISERVATA