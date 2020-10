Video/ Chievo Catanzaro (7-8 d.c.r.) highlights e gol: i clivensi cadono a sorpresa

Il Chievo esce a sorpresa dalla Coppa Italia contro il Catanzaro dopo i calci di rigore: 8-7. I tempi regolamentari si erano chiusi con il risultato di 1-1. La squadra allenata da mister Aglietti l’aveva sbloccata al 41′ grazie ad una rete di De Luca in spaccata. Nella ripresa gli ospiti sono rientrati sul rettangolo verde con molta più convinzione fino a che al 14′ Martinelli ha siglato il pareggio. Andiamo a rivivere le azioni più importanti del match. Casoli ci prova da fuori area ma trova la risposta di Seculin. Morsay ci prova, Branduani è attento e blocca a terra la sfera. Alla mezzora sono due gli ammoniti, Fabbro e Riggio. Casoli ci prova con un bel diagonale, bravo Seculin a deviare la sfera. Manuel De Luca. La sblocca il Chievo all’alba della prima frazione. L’attaccante interviene in spaccata e non lascia scampo a Branduani. Garritano si mette in proprio e tira dal limite dell’area ma non inquadra la porta. Termina la prima frazione, Chievo avanti grazie a De Luca sul Catanzaro. Ad inizio ripresa Martinelli trova la rete su calcio d’angolo. Pareggio a sorpresa del Catanzaro. Cotali la mette in mezzo e pesca Grubac che di testa mette alto. Secondo giallo per Riggio ed espulsione. Il Catanzaro resta in dieci uomini. Ci prova Pucciarelli, blocca facile Branduani. SI va ai tempi supplementari.

TEMPI SUPPLEMENTARI

Palmiero di destro da dentro l’area di rigore, la sfera termina sul palo. Pucciarelli parte in contropiede e serve Grubac, il sinistro a botta sicura trova l’opposizione di Martinelli sulla linea. Casoli si becca il cartellino giallo. Termina il primo tempo supplementare, match ancora in parità. Secondo giallo per Cotali con conseguente espulsione. Dopo appena un minutO di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi, si va ai calci di rigore. Carlini non sbaglia, Palmiero fallisce. Curiale e De Luca in gol, Seculin ipnotizza Bayeye. Morsay e Martinelli in gol. Grubac in gol, anche Pinna non sbaglia, per ora un rigore fallito a testa. Mogos e Garufo in gol. Anche Rigione non sbaglia. Casoli gol, si va ad oltranza. Anche Zuelli in gol. Verna trova l’angolo giusto. Illanes fallisce! Il Catanzaro sigla ed espugna a sorpresa il Bentegodi!

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CHIEVO CATANZARO (da raisport)



