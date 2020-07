Video/ Chievo Cittadella (4-1): highlights e gol. Djordjevic chiude al 76′ (Serie B)

Andando ad analizzare il video di Chievo Cittadella viene da dire che quella che poteva diventare una giornata complicata ha invece segnato la rinascita dei clivensi che ora sognano la Serie A. Il Citta era passato in vantaggio dopo dieci minuti con Panico per poi rimanere in inferiorità numerica al minuto 38 a causa di due gialli nel giro di 7′ per Ghiringhelli. Il pareggio di Rigione e il gol di Vignato ribaltavano la partita poco prima dell’intervallo. Nella ripresa le reti di Di Noia e Djordjevic servivano solo per arrotondare il risultato e dargli un connotato ancor più rotondo. Questa vittoria avvicina il Chievo ai playoff ora lontani a un punto e fa sprofondare sempre di più gli amaranto qui alla quinta sconfitta di fila anche se ancora in zona playoff.

LE DICHIARAZIONI

Alla fine di Chievo Cittadella ha parlato ai microfoni di Dazn il giovane Emanuel Vignato che ha sottolineato: “È stata una partita tosta. Soprattutto nei primi minuti abbiamo fatto fatica quando sono andati in vantaggio loro. Poi siamo stati bravi a recuperare e alla fine l’abbiamo gestita bene. Era l’ultimo treno per i playoff e il mister per tutta la settimana ce l’aveva detto. Siamo stati bravi a vincere. Sto bene in questo periodo. Ci stiamo allenando nel modo migliore possibile anche se non sempre i risultati l’hanno dimostrato. Credo però che stiamo crescendo. Sicuramente devo migliorare in tante cose su questo non ci sono dubbi però sono a buon punto anche se fisicamente non sono al top. Dedico il gol alla mia famiglia“.

IL TABELLINO

Ecco il tabellino di Chievo Cittadella:

Marcatori: 11′ pt Panico, 42′ pt Rigione, 45′ pt Vignato, al 19′ st Di Noia, 31′ st Djordjevic.

CHIEVO VERONA: Semper; Renzetti, Leverbe, Rigione, Dickmann, Obi (dal 14′ st Di Noia), Segre (dal 44′ st Karamoko), Vignato, Zuelli (dal 34′ st Esposito), Filip Djordjevic (dal 44′ st Grubač), Ceter. A disposizione: Nardi, Cotali, Pavlev, Cavar, Ivan, Ongenda, Morsay, Rovaglia. Allenatore: Aglietti.

CITTADELLA: Paleari; Agostino Camigliano (dal 14′ st Adorni), Perticone, Ghiringhelli, Iori, Rizzo, Vita (dal 14′ st Bussaglia), Mario Gargiulo, Diaw (dal 22′ st De Marchi), Panico (dal 1′ st Branca), Luppi (dal 43′ pt Frare). A disposizione: Maniero, Mora, Benedetti, D’Urso, Rosafio, Stanco. Allenatore: Venturato.

Ammonizioni: al 37′ st Leverbe (CHI), al 31′ pt e al 38′ pt Ghiringhelli (CIT), al 25′ pt Luppi (CIT), al 28′ st Adorni (CIT).

